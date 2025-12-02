Ситуація стабілізується: ціни на нафту знову змінюються

На вартість нафти впливає багато факторів. Зокрема, грають роль геополітична ситуація, співвідношення попиту та пропозиції. Також, вагомий вплив має рівень видобутку ОПЕК+. Ситуація коригується і під тиском санкцій.

Які ціни на нафту зараз?

На вартість нафти впливає і виробник, повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Trading Economics.

Сьогодні, залежно від марки, ціна за барель така:

Нафта Brent має ціну – 62,99 долара за барель.

має ціну – 62,99 долара за барель. Американська нафта WTI торгується по – 59,18 долара за барель.

торгується по – 59,18 долара за барель. Російська Urals – 54,22 долара за барель.

Що вплинуло на вартість нафти 2 грудня?

Вартість нафти залишається стабільною. Аналітики "оцінили" та врахували існуючі ризики, зазначає Reuters.

Які фактори впливають на ціну нафти:

удари українських безпілотників по енергетичних об'єктах Росії;

напруга між США та Венесуелою;

переговори, щодо мирної угоди в Україні;

також вагому роль відіграли неоднозначні очікування, відносно запасів палива в США.

Нагадаємо! На вихідних Україна "уразила" Каспійський трубопровідний консорціум. Це відчутно вдарило по ринку нафти. В понеділок стало відомо, що консорціум частково поновив роботу.

Президент США Дональд Трамп обговорив зі своїми головними радниками кампанію тиску на Венесуелу, повідомив високопосадовець США. У суботу Трамп заявив, що повітряний простір над Венесуелою та навколо неї слід вважати "повністю закритим", не надавши додаткових подробиць,

– наголошує видання.

Свою роль в ціні нафти відіграв і рівень видобутку ОПЕК+. За рішенням організації, ситуація виглядатиме так:

у грудні рівень видобутку незначно збільшиться;

а у першому кварталі 2026 року – видобуток збільшуватись не буде.

Що ще важливо знати про нафту зараз?