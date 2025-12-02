Ситуация стабилизируется: цены на нефть снова меняются
На стоимость нефти влияет много факторов. В частности, играют роль геополитическая ситуация, соотношение спроса и предложения. Также, весомое влияние имеет уровень добычи ОПЕК+. Ситуация корректируется и под давлением санкций.
Какие цены на нефть сейчас?
На стоимость нефти влияет и производитель, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Trading Economics.
Сегодня, в зависимости от марки, цена за баррель такая:
- Нефть Brent имеет цену – 62,99 доллара за баррель.
- Американская нефть WTI торгуется по – 59,18 доллара за баррель.
- Российская Urals – 54,22 доллара за баррель.
Что повлияло на стоимость нефти 2 декабря?
Стоимость нефти остается стабильной. Аналитики "оценили" и учли существующие риски, отмечает Reuters.
Какие факторы влияют на цену нефти:
- удары украинских беспилотников по энергетическим объектам России;
- напряжение между США и Венесуэлой;
- переговоры, относительно мирного соглашения в Украине;
- также весомую роль сыграли неоднозначные ожидания, относительно запасов топлива в США.
Напомним! На выходных Украина "поразила" Каспийский трубопроводный консорциум. Это ощутимо ударило по рынку нефти. В понедельник стало известно, что консорциум частично возобновил работу.
Президент США Дональд Трамп обсудил со своими главными советниками кампанию давления на Венесуэлу, сообщил высокопоставленный чиновник США. В субботу Трамп заявил, что воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее следует считать "полностью закрытым", не предоставив дополнительных подробностей,
– отмечает издание.
Свою роль в цене нефти сыграл и уровень добычи ОПЕК+. По решению организации, ситуация будет выглядеть так:
- в декабре уровень добычи незначительно увеличится;
- а в первом квартале 2026 года – добыча увеличиваться не будет.
Что еще важно знать о нефти сейчас?
США ввели санкции против российских гигантов "Лукойла" и "Роснефти". Известно стало об этих ограничениях еще в конце октября. Однако вступили в силу они только 21 ноября. Следствием внедрения этих ограничений стало то, что НПЗ из Индии и Китая начали отказываться от нефти из России.
Украина также ввела санкции против российской нефти. Эти ограничения синхронизированы с теми, которые внедрил США.
Венгрия не спешит отказываться от энергоносителей из России. Более того, Орбан категорически против принятия этого решения.