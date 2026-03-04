Як подорожчала нафта через протистояння США та Ірану

Напруга на Близькому Сході посилюється. Ціна нафти росте. Водночас її вартість сьогодні збільшується дещо повільніше, ніж це відбувалося на попередніх сесіях.

Що впливає на вартість нафти зараз?

Чим більше буде посилюватись ескалація, тим швидше зростатиме ціна нафти, повідомляє Reuters.

Читайте також "Ціни стануть нижчими, ніж були": Трамп спрогнозував вартість нафти після конфлікту з Іраном

Зауважимо, що сповільненню збільшення вартості нафти сприяла заява Трампа. Нагадаємо, вчора американський президент повідомив про нову "послугу" для суднохідних компаній, повідомляє Truth Social.

Йдеться про те, що ВМС США можуть супроводжувати судна, коли ті проходитимуть через Ормузьку протоку. Проте це відбуватиметься "за потребою".

Важливо! Дональд Трамп вказав, що він доручив Корпорації фінансування розвитку США почати надавати страхування "за дуже розумною ціною" політичних ризиків, а також забезпечувати гарантії фінансової безпеки всій морській торгівлі, яка проходить через Перську затоку.

Країни та компанії почали шукати альтернативні маршрути та постачання. Індія та Індонезія заявили, що шукають інші джерела постачання енергії, тоді як деякі китайські нафтопереробні заводи закриваються або переносять плани технічного обслуговування,

– вказує видання.

Також на ринок нафти вплинула кількість запасів сирої нафти в США. На минулому тижні ці обсяги зросли на 5,6 мільйона барелів. Для розуміння, аналітики прогнозували – 2,3 мільйона барелів.

Що відбувається з цінами на нафту 4 березня 2026?

Ціна нафти залежить від марки, повідомляє ресурс Trading Economics. 4 березня розцінки такі:

Нафта марки Brent коштує – 83,15 долара за барель.

Американська нафта WTI – 76,10 долара за барель.

Російська Urals – 68,83 долара за барель.

Як розвивається ситуація на Близькому Сході?