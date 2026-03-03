Що впливає на ціну нафти зараз?

Ціна нафти зростає і через перекриття Ормузької протоки. Наразі судна не можуть проходити цим шляхом, адже Іран погрожує їх атакувати, повідомляє Reuters.

Читайте також США готові вжити заходів: завдяки цьому ціни на нафту не будуть так стрімко зростати

Важливо! Через Ормузьку протоку проходить п'ята частина світових постачань нафти.

Танкери та контейнеровози зараз уникають цього шляху. Адже страховики ухвалили рішення скасувати покриття для суден, які перебувають на цій території.

У понеділок Бернштейн підвищив свій прогноз щодо ціни на нафту Brent у 2026 році з 65 до 80 доларів за барель, але сказав, що в крайньому разі тривалого конфлікту ціни можуть досягти 120 – 150 доларів,

– вказує видання.

Ф'ючерси на нафтопродукти також відчутно зросли:

Ф'ючерси на дизельне паливо з наднизьким вмістом сірки в США збільшились на 15%. Вони сягнули – 3,32 долара за галон.

Ф'ючерси на бензин "підросли" на 6%. Тепер вони мають ціну – 2,50 долара за галон.

Ф'ючерси на європейський газойль збільшились на 16%. Вони склали – 1 025 доларів за метричну тонну.

Які ціни на нафту сьогодні?

На вартість нафти впливає марка, повідомляє ресурс Trading Economics. Станом на сьогодні, ціни такі:

Нафта марки Brent має ціну – 83,63 долара за барель.

Американська нафта WTI – 77,01 долара за барель.

Російська Urals – 62,52 долара за барель.

Чому загострилась ситуація на Близькому Сході?

В суботу Ізраїль атакував Ліван. Іран на це відповів ударами по енергетичній інфраструктурі в декількох країнах Перської затоки. Також постраждали танкери, які проходили через Ормузьку протоку.

Після того, як розпочалися атаки, нафтогазова інфраструктура у декількох країнах була "закрита". Призупинення робот підприємств відбувалося, у тому числі через пошкодження виробництв Зокрема, саме так вчинив Катар.

Цікаво! Саудівська Аравія на фоні цих подій закрила свій найбільший НПЗ.