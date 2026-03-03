Яка ситуація з судноплавством біля Перської затоки?

Наразі відомо, що через ситуацію на Близькому Сході пошкоджено низку танкерів. Деякі судна застрягли, повідомляє Reuters.

Як відомо, станом на понеділок:

один танкер загорівся;

ще 4 – пошкоджені;

майже 150 суден на мілині, вказує Reuters.

Потрібно розуміти, що саме через Ормузьку протоку транспортується п'ята частина світової нафти. Тому перекриття цього шляху відчутно впливає на світовий ринок.

Танкери були скупчені у відкритих водах біля узбережжя основних виробників нафти в Перській затоці, включаючи Ірак та Саудівську Аравію, а також гіганта ЗПГ Катару,

– вказує видання.

Потрібно розуміти, що тарифи на перевезення нафти, імовірно, збільшуватимуться. Цьому сприятиме зростання ризиків.

Важливо! Повідомлення про скасування створює значну кількість проблем для судноплавних компаній. Адже судна, які знаходяться у вказаному регіоні, будуть вимушені шукати нове страхове покриття за збільшеними тарифами.

За даними галузевих джерел у понеділок, премії за воєнний ризик зросли до 1% від вартості судна за останні 48 годин, порівняно з приблизно 0,2% минулого тижня, що додає сотні тисяч доларів витрат на кожне відправлення,

– наголосило видання.

Як вказують джерела на ринку та аналітики, витрати на транспортування нафти з Близького Сходу до Азії відчутно зросли. Наразі вони сягають шестирічного максимуму. Імовірно, ці тенденції триватимуть і далі.

Як Іран обмежує рух Ормузькою протокою?