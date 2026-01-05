Як змінилась ціна нафти після захоплення Мадуро: таке було важко передбачити
- Ціни на нафту стабілізувалася, незважаючи на геополітичні ризики через захоплення лідера Венесуели силами США.
- Трейдери ігнорують перебої експорту нафти з Венесуели.
Ціна нафти формується під впливом одразу багатьох факторів. Зокрема, ситуації у світі. Також вагому роль у цьому питанні має рівень видобутку ОПЕК+. Не варто забувати і про роль, яку відігрує зміна ставки ФРС.
Які ціни на нафту сьогодні?
Вартість нафти також залежить від марки, повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Trading Economics.
Залежно від виробника, ціна нафти сьогодні:
- Нафта марки Brent має ціну – 61,24 долара за барель.
- Американська нафта WTI – 57,95 долара за барель.
- Російська Urals – 49,22 долара за барель.
Що впливає на вартість нафти 5 січня 2026?
Вартість нафти стабілізувалася сьогодні. Трейдери наразі ігнорують зростання геополітичних ризиків через захоплення Мадуро силами США, повідомляє Reuters.
Важливо! Потрібно розуміти, що Венесуела має значні запаси нафти. А Трамп вимагає від венесуельського уряду контролю над ресурсами країни. Зокрема, йдеться і про нафту з Венесуели.
Індекси на європейських торгах то впадали, то виходили з негативної зони, оскільки ринки сприйняли новини про те, що США захопили лідера Венесуели, і що Вашингтон візьме під контроль члена ОПЕК, експорт сирої нафти якого перебував під ембарго США, яке залишається в силі,
– наголошує видання.
Аналітики пояснили, що перебої експорту нафти з Венесуели не матимуть впливу на світовий ринок зараз. Річ у тім, що видобуток венесуельської сировини відчутно впав за останнє десятиліття. Це відбулося через:
- брак інвестицій від іноземних компаній (нагадаємо, Венесуела націоналізувала нафтові операції ще у 2000-х роках);
- а також неефективне керівництво.
Для розуміння, у 2025 році середній обсяг видобутку нафти у Венесуелі складав – майже 1 мільйон барелів на добу. Це приблизно 1% від усього світового виробництва.
Зауважимо, що на ринок нафти також вплинули такі фактори:
- Трамп заявив, що Колумбія та Мексика також можуть зіткнутися з військовими діями, якщо вони не скорочуватимуть наркотрафік;
- ОПЕК+ ухвалив рішення не збільшувати видобуток нафти у першому кварталі 2026 року.
Які фактори впливають на ринок нафти зараз?
Рівень експорту російської нафти залежить від сукупності факторів. У тому числі ударів України по НПЗ Росії. Також на російську нафту сильно впливають санкції. Нагадаємо, ще восени 2025 року США впровадили санкції проти російських нафтових гігантів "Лукойла" і "Роснефті".
США "вдарили" по ринку нафти, коли заблокували венесуельські береги. Щобільше, американські сили захопили танкер недалеко від Венесуели. Ці дії Трамп пояснив бажанням боротися із наркокартелями. Наразі американці не планують відступати, вони готуються "триматися" біля венесуельських берегів ще як мінімум декілька місяців.