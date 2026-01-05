Как изменилась цена нефти после захвата Мадуро: такое было трудно предположить

Цена нефти формируется под влиянием сразу многих факторов. В частности, ситуации в мире. Также весомую роль в этом вопросе имеет уровень добычи ОПЕК+. Не стоит забывать и о роли, которую играет изменение ставки ФРС.

Какие цены на нефть сегодня?

Стоимость нефти также зависит от марки, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Trading Economics.

В зависимости от производителя, цена нефти сегодня:

Нефть марки Brent имеет цену – 61,24 доллара за баррель.

имеет цену – 61,24 доллара за баррель. Американская нефть WTI – 57,95 доллара за баррель.

– 57,95 доллара за баррель. Российская Urals – 49,22 доллара за баррель.

Что влияет на стоимость нефти 5 января 2026 года?

Стоимость нефти стабилизировалась сегодня. Трейдеры пока игнорируют рост геополитических рисков из-за захвата Мадуро силами США, сообщает Reuters.

Важно! Нужно понимать, что Венесуэла имеет значительные запасы нефти. А Трамп требует от венесуэльского правительства контроля над ресурсами страны. В частности, речь идет и о нефти из Венесуэлы.

Индексы на европейских торгах то впадали, то выходили из отрицательной зоны, поскольку рынки восприняли новости о том, что США захватили лидера Венесуэлы, и что Вашингтон возьмет под контроль члена ОПЕК, экспорт сырой нефти которого находился под эмбарго США, которое остается в силе,

– отмечает издание.

Аналитики объяснили, что перебои экспорта нефти из Венесуэлы не будут иметь влияния на мировой рынок сейчас. Дело в том, что добыча венесуэльского сырья ощутимо упала за последнее десятилетие. Это произошло из-за:

нехватки инвестиций от иностранных компаний (напомним, Венесуэла национализировала нефтяные операции еще в 2000-х годах);

а также неэффективного руководства.

Для понимания, в 2025 году средний объем добычи нефти в Венесуэле составлял – почти 1 миллион баррелей в сутки. Это примерно 1% от всего мирового производства.

Отметим, что на рынок нефти также повлияли следующие факторы:

Трамп заявил, что Колумбия и Мексика также могут столкнуться с военными действиями, если они не будут сокращать наркотрафик;

ОПЕК+ принял решение не увеличивать добычу нефти в первом квартале 2026 года.

Какие факторы влияют на рынок нефти сейчас?