Що відомо про покупку нафти з Венесуели Китаєм?

Йдеться саме про ту венесуельську нафту, яку раніше вилучав американський уряд, повідомляє Bloomberg.

Читайте також Чи дійсно нафта може сягнути 100 доларів за барель через удар США по Ірану

Кріс Райт Міністр енергетики Сполучених Штатів Америки Китай уже купив частину сирої нафти, проданої урядом США. Легітимні китайські бізнес-угоди за законних умов будуть прийнятними.

Важливо! Імовірно, ця подія вказує на те, що так званий "нафтовий карантин" для Венесуели завершено.

Зауважимо, що раніше саме Китай був найбільшим імпортером венесуельської нафти. Наразі сировину з Венесуели прагнуть закуповувати і НПЗ з Індії, повідомляє Bloomberg. Таким чином індійські підприємства поступово відмовляються від російської нафти і наближаються до торгівельної угоди з США.

Цікаво, що венесуельська нафта поширюється на інші ринки. Зокрема й Ізраїль.

Нафтопереробні компанії, зокрема Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp і Hindustan Petroleum Corp, нещодавно придбали близько 4 мільйонів барелів венесуельської нафти. Керівники НПЗ заявили, що це верхня межа важкої, кислої сирої нафти з латиноамериканської країни, яку державні нафтопереробні заводи можуть переробляти щомісяця,

– вказує видання.

Чому США контролюють нафту з Венесуели зараз?