Ціни на нафту падають: Трамп прямує на зустріч з Сі

Вартість нафти знижується. Адже наразі ринок перебуває в очікуванні саміту в Китаї. Тобто, зустрічі Трампа та Сі, де буде порушено питання Ірану.

Чому зустріч Трампа та Сі впливає на ціну нафти?

Наразі ринки доволі активно реагують на тенденції, що можуть вказувати на ескалацію чи деескалацію конфлікту на Близькому Сході. Відповідно, зустріч Трампа та Сі підвищила імовірність змін у цьому регіоні, повідомляє Reuters.

Зауважимо, у вівторок Трамп вказав: йому непотрібна допомога Китаю, аби припинити війну з Іраном. Ця заява посилила переживання, що мирна угода найближчим часом не буде укладена. Відповідно, Ормузька протока залишатиметься закритою, а ціни на нафту зростатимуть, повідомляє Reuters.

Ринок залишається дуже реагуючим на кожне оновлення з регіону, а це означає, що різкі коливання, ймовірно, збережуться. Будь-яка подальша ескалація або пряма загроза потокам поставок може швидко відродити сильний імпульс зростання як Brent, так і WTI,

– вказала старший ринковий аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Як змінились ціни на нафту 13 травня?

За даними видання Trading Economics, ціна нафти на деякі марки сьогодні така:

Нафта марки Brent має ціну – 106,29 долара за барель.

Американська нафта WTI – 100,89 долара за барель.

Російська Urals – 97,86 долара за барель

Тривалість перебоїв та масштаби втрат поставок – вже понад 1 мільярд барелів – означають, що ціни на нафту, ймовірно, залишатимуться вище 80 доларів за барель до кінця року,

– вказується у записці Eurasia Group.

Чому Трамп звернувся до Китаю?