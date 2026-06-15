Про що домовились Іран та США?

США та Іран домовились про відновлення руху через Ормузьку протоку. Це має відбутися протягом 30 днів, повідомляє Reuters.

Читайте також Туапсе не відвантажив жодної тонни: як це вдарить по нафтовій галузі Росії

США та Іран мають підписати меморандум про взаєморозуміння у Швейцарії. Це відбудеться в п'ятницю.

Геополітична премія за ризик, яка була закладена в сиру нафту, зараз досить агресивно знижується, оскільки трейдери враховують перспективу відновлення потоків нафти,

– наголосив головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер.

Наразі остаточна угода ще не буде укладена. Сторони матимуть 60 днів, поки триватиме режим припинення вогню, щоб узгодити всі питання. Зокрема, йдеться по ядерну програму Ірану.

Потрібно розуміти, що проти іранської нафти можуть зняти санкції. Але це станется, якщо Тегеран виконає низку умов.

Країни E4, до яких належать Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія, заявили в неділю, що готові скасувати санкції проти Ірану у відповідь на кроки щодо його ядерної програми,

– зазначає видання.

Яка ціна на нафту 15 червня 2026 року?

Як повідомляє видання Trading Economics, ціни на нафту 15 червня:

Нафта марки Brent сьогодні має ціну – 83,33 долара за барель.

Американська нафта WTI – 80,61 долара за барель.

Російська Urals – 72,55 долара за барель.

Хоча ці невизначеності свідчать про ризики зростання нашого прогнозу щодо ф'ючерсів на нафту Brent, які досягнуть 80 доларів за барель до кінця року, варто зазначити, що потоки нафти через Ормузьку протоку мають досягти 60 – 70% від довоєнного рівня, щоб повернути ринки нафти до довоєнних очікувань щодо надлишку пропозиції,

– наголосив стратег з сировинних товарів Commonwealth Bank of Australia Вівек Дхар.

Що важливо знати про домовленості Ірану та США?