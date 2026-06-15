О чём договорились Иран и США?
США и Иран договорились о возобновлении движения через Ормузский пролив. Это должно произойти в течение 30 дней, сообщает Reuters.
Читайте также Туапсе не отгрузил ни одной тонны: как это ударит по нефтяной отрасли России
США и Иран должны подписать меморандум о взаимопонимании в Швейцарии. Это произойдет в пятницу.
Геополитическая премия за риск, которая была заложена в сырую нефть, сейчас довольно агрессивно снижается, поскольку трейдеры учитывают перспективу возобновления потоков нефти,
– подчеркнул главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Вотерер.
Сейчас окончательное соглашение еще не будет заключено. У сторон будет 60 дней, пока действует режим прекращения огня, чтобы согласовать все вопросы. В частности, речь идет о ядерной программе Ирана.
Нужно понимать, что с иранской нефти могут снять санкции. Но это произойдет, если Тегеран выполнит ряд условий.
Страны E4, к которым относятся Великобритания, Франция, Германия и Италия, заявили в воскресенье, что готовы отменить санкции против Ирана в ответ на шаги по его ядерной программе,
– отмечает издание.
Какова цена на нефть 15 июня 2026 года?
Как сообщает издание Trading Economics, цены на нефть 15 июня:
- Нефть марки Brent сегодня стоит 83,33 доллара за баррель.
- Американская нефть WTI – 80,61 доллара за баррель.
- Российская Urals – 72,55 доллара за баррель.
Хотя эти неопределенности свидетельствуют о рисках роста нашего прогноза по фьючерсам на нефть Brent, которые достигнут 80 долларов за баррель к концу года, стоит отметить, что потоки нефти через Ормузский пролив должны достичь 60–70% от довоенного уровня, чтобы вернуть рынки нефти к довоенным ожиданиям относительно избытка предложения,
– подчеркнул стратег по сырьевым товарам Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар.
Что важно знать о договоренностях Ирана и США?
- 14 июня Трамп сообщил, что платы за прохождение Ормуза не будет. То есть Иран не планирует ее вводить. США, в свою очередь, должны прекратить блокаду иранских портов.
- Открытие Ормузского пролива оставалось одним из важнейших вопросов. Ранее этим путем проходила пятая часть мировых запасов нефти и газа. Быстро такие потоки не смогут восстановиться. Нужно понимать, что для этого необходимо не только отстроить нефтяную инфраструктуру, но и странам-поставщикам подготовиться к экономической нагрузке.