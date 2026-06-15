О чём договорились Иран и США?

США и Иран договорились о возобновлении движения через Ормузский пролив. Это должно произойти в течение 30 дней, сообщает Reuters.

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США и Иран должны подписать меморандум о взаимопонимании в Швейцарии. Это произойдет в пятницу.

Геополитическая премия за риск, которая была заложена в сырую нефть, сейчас довольно агрессивно снижается, поскольку трейдеры учитывают перспективу возобновления потоков нефти,

– подчеркнул главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Вотерер.

Сейчас окончательное соглашение еще не будет заключено. У сторон будет 60 дней, пока действует режим прекращения огня, чтобы согласовать все вопросы. В частности, речь идет о ядерной программе Ирана.

Нужно понимать, что с иранской нефти могут снять санкции. Но это произойдет, если Тегеран выполнит ряд условий.

Страны E4, к которым относятся Великобритания, Франция, Германия и Италия, заявили в воскресенье, что готовы отменить санкции против Ирана в ответ на шаги по его ядерной программе,

– отмечает издание.

Какова цена на нефть 15 июня 2026 года?

Как сообщает издание Trading Economics, цены на нефть 15 июня:

Нефть марки Brent сегодня стоит 83,33 доллара за баррель.

Американская нефть WTI – 80,61 доллара за баррель.

Российская Urals – 72,55 доллара за баррель.

Хотя эти неопределенности свидетельствуют о рисках роста нашего прогноза по фьючерсам на нефть Brent, которые достигнут 80 долларов за баррель к концу года, стоит отметить, что потоки нефти через Ормузский пролив должны достичь 60–70% от довоенного уровня, чтобы вернуть рынки нефти к довоенным ожиданиям относительно избытка предложения,

– подчеркнул стратег по сырьевым товарам Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар.

Что важно знать о договоренностях Ирана и США?