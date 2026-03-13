Укр Рус
Фінанси Новини про нафту Нафта подешевшає: стало відомо, коли це станеться
13 березня, 11:50
3

Нафта подешевшає: стало відомо, коли це станеться

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Goldman Sachs прогнозує, що ціна нафти Brent в березні перевищуватиме 100 доларів за барель, але в квітні очікується зниження до 85 доларів за барель.
  • Основним фактором, що впливає на ринок нафти, стало порушення роботи Ормузької протоки.

Goldman Sachs наразі прогнозує, що ціна нафти Brent у березні перевищуватиме 100 доларів за барель. Водночас у квітні, імовірно, відбудуться вагомі зміни.

Як буде змінюватись ціна нафти?

У квітні очікується середня ціна Brent – 85 доларів за барель, повідомляє Reuters.

Читайте також Вигідно Росії та її союзникам: енергетичний стратег назвав наслідки зростання цін на нафту

Потрібно розуміти, що ціни на енергоносії нестабільні наразі саме через ситуацію на Близькому Сході. Адже там пошкоджено значну частину інфраструктури. До того ж Ормузька протока не працює стабільно.

Ситуація з цінами до цього виглядала так:

  • ф'ючерси на нафту Brent з поставкою в травні були на рівні – 100,13 долара за барель, за тиждень вони зросли на майже 8%;
  • 9 березня ціни на нафту сягали 119,5 доларів за барель, це найвищий показник з середини 2022 року, повідомляє Reuters.

Goldman прогнозує поступове повернення ціни на нафту марки Brent до мінімуму в 70 доларів пізніше цього року, проте, якщо перебої з потоками нафти виявляться тривалішими, ціни на нафту можуть досягти вищих піків і завершити рік на вищих рівнях, 
– вказує видання.

Як вказує Goldman, основним фактором впливу на ринок нафти стало порушення роботи Ормузької протоки. Протягом останнього часу вона, фактично, не функціонує.

В четвер Goldman Sachs оновив прогноз, щодо цін на нафту у IV кварталі 2026 року:

  • нафта марки Brent, імовірно, сягне – 71 долара за барель;
  • WTI – 67 доларів за барель.

Що відбувається на Близькому Сході?

  • 28 лютого ізраїльські та американські сили атакували Іран. Після цього іранські війська завдали удари у відповідь. Іран атакував енергетичну інфраструктуру сусідніх країн.

  • В результаті атак на Близькому Сході, багато країн скоротили видобуток нафти та газу. Наразі існують значні проблеми з експортом сировини з цього регіону. Ормузька протока залишається майже заблокованою.

  • З'явились чутки, що Іран замінував Ормузьку протоку. Раніше командувач Корпусу вартових ісламської революції взагалі заявляв про намір атакувати будь-яке судно, що проходить цим шляхом.