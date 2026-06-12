Які фактори вплинуть на ринок нафти?

Середня ціна нафти Brent на 2027 рік тепер передбачається на рівні 80 доларів за барель, повідомляє Reuters.

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Зростання пропозиції на ринку нафти пояснюється саме збільшенням виробництва у:

США;

Бразилії;

ОАЕ;

Венесуелі;

Гайані.

До того ж змінилась структура попиту. Зокрема, в Китаї.

Ми припускаємо, що трохи більше 10% слабкого попиту зберігається, оскільки перехід Китаю до альтернатив (наприклад, електромобілів) прискорюється,

– йдеться у записці Goldman.

За прогнозами банку, у четвертому кварталі 2026 року середня ціна на Brent становитиме 90 доларів за барель. Ця ситуація є наслідком подій на Близькому Сході. Зокрема, перекриття Ормузької протоки.

Наразі ціна на нафту компенсується тим, що дефіцит на ринку був дещо меншим. Загалом у II кварталі 2026 року його оцінюють в приблизно 5 – 6 мільйонів барелів на день. Свою роль зіграли слабкіший попит та надлишок пропозиції.

Зараз ми припускаємо, що експорт нафти з країн Перської затоки нормалізується до кінця серпня (порівняно з кінцем червня попереднього року), чого можна досягти зі збільшенням потоків Ормузького каналу до 70% від довоєнного рівня з урахуванням поточних перенаправлень,

– вказують аналітики.

Чи можуть ціни на нафтовому ринку злетіти знову?