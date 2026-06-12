Які фактори вплинуть на ринок нафти?
Середня ціна нафти Brent на 2027 рік тепер передбачається на рівні 80 доларів за барель, повідомляє Reuters.
Читайте також Визначено найбільшого експортера нафти у світі: це не Саудівська Аравія
Зростання пропозиції на ринку нафти пояснюється саме збільшенням виробництва у:
- США;
- Бразилії;
- ОАЕ;
- Венесуелі;
- Гайані.
До того ж змінилась структура попиту. Зокрема, в Китаї.Читайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Ми припускаємо, що трохи більше 10% слабкого попиту зберігається, оскільки перехід Китаю до альтернатив (наприклад, електромобілів) прискорюється,
– йдеться у записці Goldman.
За прогнозами банку, у четвертому кварталі 2026 року середня ціна на Brent становитиме 90 доларів за барель. Ця ситуація є наслідком подій на Близькому Сході. Зокрема, перекриття Ормузької протоки.
Наразі ціна на нафту компенсується тим, що дефіцит на ринку був дещо меншим. Загалом у II кварталі 2026 року його оцінюють в приблизно 5 – 6 мільйонів барелів на день. Свою роль зіграли слабкіший попит та надлишок пропозиції.
Зараз ми припускаємо, що експорт нафти з країн Перської затоки нормалізується до кінця серпня (порівняно з кінцем червня попереднього року), чого можна досягти зі збільшенням потоків Ормузького каналу до 70% від довоєнного рівня з урахуванням поточних перенаправлень,
– вказують аналітики.
Чи можуть ціни на нафтовому ринку злетіти знову?
- Goldman розглядає і негативний сценарій. Тобто той, при якому перебої з експортом триватимуть довше.
- В такому випадку ціна на Brent може сягнути більш як 110 доларів в кінці 2026 року. Щобільше, при перебоях в Ормузі протягом року, ситуація стане ще складнішою. Brent може сягнути – 140 доларів у 2027 році.