Какие факторы повлияют на рынок нефти?

Средняя цена нефти Brent на 2027 год теперь прогнозируется на уровне 80 долларов за баррель, сообщает, Reuters.

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Рост предложения на рынке нефти объясняется именно увеличением производства в:

США;

Бразилии;

ОАЭ;

Венесуэле;

Гайане.

К тому же изменилась структура спроса. В частности, в Китае.

Мы предполагаем, что чуть более 10% слабого спроса сохраняется, поскольку переход Китая к альтернативам (например, электромобилей) ускоряется,

– говорится в записке Goldman.

По прогнозам банка, в четвертом квартале 2026 года средняя цена на Brent составит 90 долларов за баррель. Эта ситуация является следствием событий на Ближнем Востоке. В частности, перекрытия Ормузского пролива.

В настоящее время цена на нефть компенсируется тем,, что дефицит на рынке был несколько меньше. В целом во II квартале 2026 года его оценивают примерно в 5– – –6 миллионов баррелей в день. Свою роль сыграли более слабый спрос и избыток предложения.

Сейчас мы предполагаем, что экспорт нефти из стран Персидского залива нормализуется к концу августа (по сравнению с концом июня предыдущего года), чего можно достичь за счет увеличения потоков через Ормузский пролив до 70% от довоенного уровня с учетом текущих перенаправлений,

– отмечают аналитики.

Могут ли цены на нефтяном рынке снова взлететь?