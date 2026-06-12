Какие факторы повлияют на рынок нефти?
Средняя цена нефти Brent на 2027 год теперь прогнозируется на уровне 80 долларов за баррель, сообщает, Reuters.
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Рост предложения на рынке нефти объясняется именно увеличением производства в:
- США;
- Бразилии;
- ОАЭ;
- Венесуэле;
- Гайане.
К тому же изменилась структура спроса. В частности, в Китае.Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Мы предполагаем, что чуть более 10% слабого спроса сохраняется, поскольку переход Китая к альтернативам (например, электромобилей) ускоряется,
– говорится в записке Goldman.
По прогнозам банка, в четвертом квартале 2026 года средняя цена на Brent составит 90 долларов за баррель. Эта ситуация является следствием событий на Ближнем Востоке. В частности, перекрытия Ормузского пролива.
В настоящее время цена на нефть компенсируется тем,, что дефицит на рынке был несколько меньше. В целом во II квартале 2026 года его оценивают примерно в 5– – –6 миллионов баррелей в день. Свою роль сыграли более слабый спрос и избыток предложения.
Сейчас мы предполагаем, что экспорт нефти из стран Персидского залива нормализуется к концу августа (по сравнению с концом июня предыдущего года), чего можно достичь за счет увеличения потоков через Ормузский пролив до 70% от довоенного уровня с учетом текущих перенаправлений,
– отмечают аналитики.
Могут ли цены на нефтяном рынке снова взлететь?
- Goldman рассматривает и негативный сценарий. То есть тот,, при котором перебои с экспортом продлятся дольше.
- В таком случае цена на Brent может достичь более 110 долларов в конце 2026 года. Более того,, при перебоях в Ормузе в течение года, ситуация станет еще сложнее. Brent может достиг – 140 долларов в 2027 году.