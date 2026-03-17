Ця нафта стала найдорожчою у світі: усе через Близький Схід

Вартість сирої нафти на Близькому Сході знову зросла. Вона сягнула історичних максимумів. Така ситуація, зокрема, є наслідком конфлікту, що триває у регіоні.

Що відбувається з цінами на нафту зараз?

Нафта здорожчала навіть попри падіння рівня експорту, повідомляє Reuters.

Зростання цін на еталони, що використовуються для визначення ціни на мільйони барелів близькосхідної сирої нафти, що прямує до Азії, призводить до зростання витрат для азійських нафтопереробних заводів, змушуючи їх шукати альтернативи або ще більше скорочувати виробництво в найближчі місяці,

– вказує видання.

Як показали дані S&P Global Platts, у понеділок вартість нафти із завантаженням в травні зросла до:

у Дубаї вона оцінювалась в рекордні 153,25 долара за барель;

це перевищило встановлений раніше історичний максимум ф'ючерсів на нафту Brent, він складав – 147,50 долара за барель.

Важливо! Попередній рекорд було встановлено у 2008 році.

Фактично, премія Дубая до свопів складала – 56,01 долара за барель. Для розуміння, це майже третина вартості сирої нафти.

Ф'ючерси на оманську сиру нафту сягнули рекордної позначки – 147,79 долара за барель. Через це, премія до дубайських свопів встановилась на рівні 50,57 долара за барель.

Спотові премії на сиру нафту з Америки та Африки зросли, оскільки азійські НПЗ борються за постачання. Два трейдери заявили, що премії за бразильську спотову нафту марки Brent, що постачається на ринку ICE, досягли рекордних 12 – 15 доларів за барель, тоді як премії за західноафриканську нафту, що постачається з квітня на умовах франко-борт, зросли приблизно на 1 долар за барель,

– повідомляє видання.

Скільки коштують еталонні марки зараз?

Як повідомляє Trading Economics, ціни на нафту 17 березня, залежно від марки такі:

Нафта марки Brent коштує – 103,60 долара за барель.

Американська нафта WTI – 96,76 долара за барель.

– 96,76 долара за барель. Російська Urals – 93,86 долара за барель.

