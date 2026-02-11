Напруження між США та Іраном зростає: ціна нафти летить вгору

Вартість нафти сьогодні зросла на майже 2%. Цьому сприяє зростання напруження між Іраном та США. Інвестори побоюються наслідків цього конфлікту.

Чому росте ціна на нафту?

Зростання ціни на нафту стримало значне збільшення запасів сирої нафти в США, повідомляє Reuters.

Статистика Управління енергетичної інформації показує, що запаси сирої нафти в США на минулому тижні зросли на 8,5 мільйона барелів. Вони сягнули 428,8 мільйона барелів.

Як відомо, сьогодні Трамп заявив про можливість відправлення другого авіаносця на Близький Схід. Це станеться, якщо угода з Іраном таки не буде укладена.

Цікаво! Разом з цим, Іран та США готуються до відновлення переговорів.

Минулого тижня американські та іранські дипломати провели непрямі переговори в Омані на тлі нарощування регіональних військово-морських сил США, що погрожує Ірану. Дата та місце проведення наступного раунду переговорів між США та Іраном ще не оголошені,

– вказує видання.

Зауважимо, що риторика цих країн залишається доволі войовничою. Водночас прямих ознак ескалації немає. Наразі Трамп вважає, що Іран погодиться на укладання угоди.

Окрім цього, на ринок нафти вплинули такі фактори:

стійкість ринку праці в США;

зниження світового попиту на нафту;

зниження рівня видобутку нафти в Росії (у січні він став на 0,6% менший ніж у грудні).

Єгипет доручив міжнародним нафтовим компаніям подвоїти видобуток до 2030 року, а чинні контракти мають бути переглянуті для стимулювання нових інвестицій,

– сказав Reuters керівник Energean International у Єгипті.

Які ціни на нафту зараз?

11 лютого ціна нафти змінилась. Потрібно розуміти, що вартість цієї сировини залежить від марки, повідомляє ресурс Trading Economics.

Наразі ціни такі:

Нафта марки Brent має ціну – 69,75 долара за барель.

Американська нафта WTI – 65 долара за барель.

Російська Urals – 56,54 долара за барель

Яка ситуація з російською нафтою зараз?