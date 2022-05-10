Ціна нафти WTI опустилася нижче 100 доларів вперше за кілька тижнів: які фактори впливу

Вперше з середини квітня вартість американської нафти WTI опустилася нижче 100 доларів за барель. Що відбувається на ринках – читайте далі.

Вартість нафти опустилася нижче 100 доларів за барель, паралельно з падінням на ринку акцій, оскільки потужна інфляція у США посилила побоювання, що це призведе до кроків, які ризикують підштовхнути економіку до рецесії.

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Ситуація на ринку нафти

Американська нафта West Texas Intermediate (далі WTI) торгувалася на рівні 98,86 доларів за барель. Ціна нафти опустилася нижче 100 доларів за барель вперше з кінця квітня, після падіння на 6% у понеділок. Долар зміцнив позиції, тоді як акції знецінюються на фоні побоювань через ймовірність запровадження жорсткішої монетарної політики та економічного спаду.

Водночас президент Франції Еммануель Макрон поговорив з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном питання щодо енергетичної безпеки. Додамо, що Євросоюз прагне переконати офіційний Будапешт змінити свою позицію щодо ембарго російської нафти та підтримати цей крок.

Можливо, що нафта нарешті досягла свого максимума. Я знаю, що це сміливий крок, і короткі продажі нафти граються з вогнем з огляду на геополітичні ризики,

– заявив аналітик ринків City Index та FOREX.com

На думку експерта, недавній відкат повинен був підштовхнути ще один раунд покупок, але поки цього не сталося. Це може свідчити про новий, нижчий діапазон цін, при якому нафта зустрічає опір на основі технічних даних графіка.

Інші фактори впливу

Останніми тижнями ринок був нестабільним, оскільки процентні ставки зростають, а боротьба Китаю з коронавірусом становить загрозу для попиту. Водночас у Саудівській Аравії попередили, що можливості всього енергетичного ринку вичерпується, що потенційно може призвести до зростання цін.

В ОАЕ додали, що без глобальніших інвестицій ОПЕК+ не зможе гарантувати достатні обсяги постачання нафти, які будуть необхідні для задоволення того рівня попиту після відновлення після пандемії.

Масштабні розпродажі на біржах у понеділок підштовхнули нафту до найбільшого зниження з кінця березня. Ринки нафтових опціонів також зазнали спаду. Тоді як нова хвиля коронавірусу в Китаї ще більше посилює волатильність на ринку. Нові карантини призвели до збільшення навантаження на економіку.

Крім того, китайський прем'єр Лі Кецян попередив про "складну та серйозну" ситуацію на ринку праці, адже у Пекіні та Шанхаї посилили коронавірусні обмеження, задля стримання розповсюдження вірусу. На момент створення цього матеріалу вартість чорного золота WTI становить 99,62 долара за барель, згідно з Bloomberg.

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