Стоимость нефти опустилась ниже 100 долларов за баррель, параллельно с падением на рынке акций, поскольку мощная инфляция в США усилила опасения, что это приведет к шагам, рискующим подтолкнуть экономику к рецессии.

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Ситуация на рынке нефти

Американская нефть West Texas Intermediate (далее WTI) торговалась на уровне 98,86 долларов за баррель. Цена нефти опустилась ниже 100 долларов за баррель впервые с конца апреля после падения на 6% в понедельник. Доллар укрепил позиции, в то время как акции обесцениваются на фоне опасений из-за вероятности ужесточения монетарной политики и экономического спада.

В то же время, президент Франции Эммануэль Макрон поговорил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном вопрос об энергетической безопасности. Добавим, что Евросоюз стремится убедить официальный Будапешт изменить свою позицию по эмбарго российской нефти и поддержать этот шаг.

Возможно, что нефть наконец-то достигла своего максимума. Я знаю, что это смелый шаг, и короткие продажи нефти играют с огнем в силу геополитических рисков,

– заявил аналитик рынков City Index и FOREX.com

По мнению эксперта, недавний откат должен был подтолкнуть еще один раунд покупок, но пока этого не произошло. Это может свидетельствовать о новом, более низком диапазоне цен, при котором нефть встречает сопротивление на основе технических данных графика.

Другие факторы воздействия

В последние недели рынок был нестабильным, поскольку процентные ставки растут, а борьба Китая с коронавирусом представляет угрозу спросу. В то же время в Саудовской Аравии предупредили, что возможности всего энергетического рынка иссякают, что потенциально может привести к росту цен.

В ОАЭ добавили, что без более глобальных инвестиций ОПЕК+ не сможет гарантировать достаточные объемы поставки нефти, которые будут необходимы для удовлетворения уровня спроса после восстановления после пандемии.

Масштабные распродажи на биржах в понедельник подтолкнули нефть к наибольшему снижению с конца марта. Рынки нефтяных опционов также потерпели спад. В то время как новая волна коронавируса в Китае еще больше усиливает волатильность на рынке. Новые карантины привели к увеличению нагрузки на экономику.

Кроме того, китайский премьер Ли Кэцян предупредил о "сложной и серьезной" ситуации на рынке труда, ведь в Пекине и Шанхае ужесточились коронавирусные ограничения для сдерживания распространения вируса. На момент создания этого материала стоимость черного золота WTI составляет чуть больше 100 долларов за баррель, согласно Bloomberg.

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