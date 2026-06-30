Яка ціна нафти 30 червня

Однак поточна ситуація, за якою й надалі уважно стежать трейдери, не завадила цінам на нафту закінчувати червень найбільшим квартальним падінням із часів пандемії COVID-19 на початку 2020 року. Деталі повідомили в Reuters.

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Станом на ранок вівторка, 30 червня, вартість "чорного золота" помірно знижувалася. Ф'ючерси на еталонну марку Brent подешевшали ще на 0,41% – до 72,85 долара за барель, тоді як американська WTI – на 0,2%, тобто до 70,62 долара за барель.

Зауважимо, що Brent прямує до третього поспіль місячного здешевлення, втративши з початку червня близько 21%.

Натомість WTI завершує в мінусі другий поспіль місяць, а її ціна від початку літа впала приблизно на 20%.

До слова, попри нові інциденти з суднами в Ормузькій протоці та поновлення атак між США й Іраном, виробники нафти та СПГ на Близькому Сході продовжують відвантаження сировини. Ба більше, минулого тижня інтенсивність судноплавства в регіоні досягла найвищого рівня від початку конфлікту наприкінці лютого.

Цікаво! Окремі аналітики вже припускають, що у 2027 році світовий ринок нафти перейде в стан профіциту.

Нагадаємо, оскільки песимістичні прогнози щодо світового енергетичного колапсу через війну в Ірані не справдилися, європейці знову повернулися до ідеї повної заборони імпорту російської нафти. І хоча у 2025 році сировина з країни-агресорки становила лише 2% від загального обсягу постачань до ЄС, навіть така невелика частка дорівнювала 9,7 мільйона тонн сировини.