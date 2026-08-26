Скільки коштує нафта тепер

У середу, 26 серпня, ціни продовжили знижуватися, сягнувши найнижчого рівня за понад два останні тижні, пише Reuters.

Ф'ючерси на еталонну нафту Brent подешевшали ще на 2,23 долара, тобто 2,52% – до 86,35 долара за барель ;

; натомість ф'ючерси на американську WTI подешевшали на 1,97 долара, тобто 2,39% – до 80,39 долара за барель.

Оптимізм на ринку посилили новини про переговори щодо транзиту нафти та іншої нафтохімічної продукції через Ормузьку протоку. Зокрема, Іран та Оман нібито досягли домовленостей щодо своїх часток у використанні стратегічного маршруту та розподілу доходів від нього, повідомив представник КВІР.

Проте дипломатичний процес ще не завершений. За твердженням іранської сторони, США перешкоджають діалогу між Тегераном і Маскатом, через що остаточне врегулювання питання затягується.

Оле Гансен Керівник відділу сировинної стратегії Saxo Bank Ринок перейшов до сценарію часткового відкриття Ормузької протоки, узгоджених умов судноплавства та меншого ризику відновлення військового протистояння. Якщо угода дозволить швидко відновити рух, це може ще більше зменшити геополітичну премію у цінах на нафту.

Наразі ж рух танкерів залишається обмеженим. За попередніми даними Kpler, у вівторок стратегічним маршрутом пройшли лише 5 суден із сировинними вантажами проти середнього показника у 15 за останні 10 днів. Це також значно нижче за рівень, який фіксували до початку війни на Близькому Сході.

Нагадаємо, США посилили тиск на Іран, поєднавши морську блокаду з новими санкціями проти Тегерана та його торговельних партнерів. Однак очікуваного стрибка нафтових котирувань не сталося: ринок сприйняв економічні заходи як меншу загрозу для фізичних постачань, аніж можлива військова ескалація.