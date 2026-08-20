Що відомо про дії США щодо Ормузької протоки

У межах операції, яка триває вже кілька тижнів, 15 – 20 танкерів щоночі проходять через протоку в обох напрямках південним каналом уздовж узбережжя Оману, про що пише Axios.

За словами чиновників, через протоку зараз вивозять близько 10 мільйонів барелів нафти на день. Це приблизно половина довоєнного обсягу.

Очолювана США операція пом’якшує один із найболючіших наслідків війни – перебої з постачанням нафти, які спричинили різке зростання цін на сировину,

– пояснили у матеріалі.

Обсяги нафти, які проходять через протоку, все ще нижчі за довоєнні. Але це вже помітно впливає на світові поставки.

Операція не обмежується супроводом танкерів, які вже перевозять нафту. Американські військові допомагають порожнім танкерам заходити до Перської затоки з боку Аравійського моря через Ормузьку протоку, набирати нафту в країнах регіону, а потім виходити назад.

Ми контролюємо південний канал Ормузької протоки вже два місяці. Корпус вартових ісламської революції може створювати проблеми, але вони не контролюють протоку. Ми її контролюємо,

– сказав один з американських чиновників, безпосередньо обізнаний із ситуацією.

Оперативна група координує дії з партнерами в країнах Перської затоки.

Щодня вона формує список суден, які виходять із Перської затоки через Ормузьку протоку в Аравійське море, а також список орендованих порожніх танкерів, які прямують з Аравійського моря через протоку до портів країн Перської затоки, щоб завантажити нафту.

Щоночі судна організовано проходять двома великими колонами: одна рухається назовні у визначений часовий проміжок, а інша – всередину в окремий часовий проміжок.

Після цього судна проходять південним каналом відповідно до вказівок американських військових. Американські ВПС забезпечують захист від іранських крилатих ракет і безпілотників.

Американські чиновники стверджують, що протягом останніх двох тижнів 15 – 20 танкерів щодня проходили через Ормузьку протоку в обох напрямках південним каналом, забезпечуючи продовження експорту. Середньодобові обсяги експорту зростають і зараз наближаються до 10 мільйонів барелів нафти, заявляють американські чиновники. За їхніми словами, у деякі дні протягом останніх кількох тижнів через протоку проходило 15 – 20 мільйонів барелів нафти.

Однієї з ночей цього тижня через південний канал планували провести понад 20 суден в обох напрямках. Потенційно вони могли вивезти близько 15 мільйонів барелів нафти, повідомив один із чиновників.

Нагадаємо, що раніше ЗМІ вже повідомляли, що країни Перської затоки таємно вивозять нафту з Ормузької протоки.

Водночас остаточної угоди між США та Іраном так і не відбулось. Нафта ж реагує на всі ці події, через що ф'ючерси на нафту зростають.