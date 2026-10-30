Нафта дорожчає четвертий місяць поспіль: скільки тепер коштує барель

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Скільки коштує "чорне золото" тепер

У п'ятницю, 30 жовтня, на біржових майданчиках зафіксували чергову зміну котирувань, повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на еталонну марку Brent із постачанням у грудні подорожчали на 2,74 долара, тобто на 2,4%, до 117,62 долара за барель , тоді як активніший контракт із постачанням у січні – на 2,78 долара, до 113,58 долара за барель ;

, тоді як активніший контракт із постачанням у січні – на 2,78 долара, ; натомість ф'ючерси на американську WTI подорожчали на 2,18 долара, тобто на 2,1% – до 104,18 долара за барель.

Цікаво! Уже за підсумками жовтня Brent може додати майже 14% вартості, тоді як WTI готується зафіксувати приріст близько 15%.

Однією з причин занепокоєння інвесторів став черговий інцидент в Ормузькій протоці, яка залишається ключовим морським коридором для експорту нафти з Перської затоки. До танкера нібито прикріпили вибухові пристрої за допомогою невеликого човна, однак хто саме стоїть за нападом – невідомо.

До того ж напередодні підтримувані Іраном єменські хусити оголосили про удари по низці об'єктів у Саудівській Аравії, зокрема по найбільшому в королівстві НПЗ і виробничому майданчику в місті Абкайк, що належать держкомпанії Saudi Aramco. Водночас очолювана Ер-Ріядом коаліція повідомила про перехоплення ракети.

Як вибори загострюють ситуацію

Окрім того, тиск на ринок посилюють очікування напередодні проміжних виборів у США. Трейдери побоюються, що після голосування Вашингтон може відновити удари по цілях в Ірані, спровокувавши новий виток ескалації в регіоні.

На нафтовому ринку спостерігаємо все більшу нервозність із наближенням проміжних виборів– підкреслив Оле Хансен, який очолює напрямок стратегії щодо сировинних товарів у Saxo Bank.

Через підвищену невизначеність прогнозувати подальшу динаміку цін складно, проте данський банк припускає, що навіть після згасання конфлікту "чорне золото" торгуватиметься в коридорі від 70 до 90 доларів за барель.

Нагадаємо, раніше іранські посадовці заявили про буцімто зміну тактики атак. У такий спосіб Тегеран намагався зірвати зусилля американської адміністрації зі здешевлення нафти, а також вплинути на результати виборів до Конгресу.