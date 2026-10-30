Нафта дорожчає четвертий місяць поспіль: скільки тепер коштує барель

Ціна нафти станом на 30 жовтня 2026 року / Колаж 24 Каналу, фото Pexels
Світові ціни на нафту продовжують зростати на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. Нові атаки на енергетичну інфраструктуру та судна посилюють побоювання щодо перебоїв із постачанням сировини, тоді як трейдери готуються до можливого нового витка конфлікту після проміжних виборів у США.
Скільки коштує "чорне золото" тепер
У п'ятницю, 30 жовтня, на біржових майданчиках зафіксували чергову зміну котирувань, повідомляє Reuters.
- Ф'ючерси на еталонну марку Brent із постачанням у грудні подорожчали на 2,74 долара, тобто на 2,4%, до 117,62 долара за барель, тоді як активніший контракт із постачанням у січні – на 2,78 долара, до 113,58 долара за барель;
- натомість ф'ючерси на американську WTI подорожчали на 2,18 долара, тобто на 2,1% – до 104,18 долара за барель.
Цікаво! Уже за підсумками жовтня Brent може додати майже 14% вартості, тоді як WTI готується зафіксувати приріст близько 15%.
Однією з причин занепокоєння інвесторів став черговий інцидент в Ормузькій протоці, яка залишається ключовим морським коридором для експорту нафти з Перської затоки. До танкера нібито прикріпили вибухові пристрої за допомогою невеликого човна, однак хто саме стоїть за нападом – невідомо.
До того ж напередодні підтримувані Іраном єменські хусити оголосили про удари по низці об'єктів у Саудівській Аравії, зокрема по найбільшому в королівстві НПЗ і виробничому майданчику в місті Абкайк, що належать держкомпанії Saudi Aramco. Водночас очолювана Ер-Ріядом коаліція повідомила про перехоплення ракети.
Як вибори загострюють ситуацію
Окрім того, тиск на ринок посилюють очікування напередодні проміжних виборів у США. Трейдери побоюються, що після голосування Вашингтон може відновити удари по цілях в Ірані, спровокувавши новий виток ескалації в регіоні.
На нафтовому ринку спостерігаємо все більшу нервозність із наближенням проміжних виборів
Через підвищену невизначеність прогнозувати подальшу динаміку цін складно, проте данський банк припускає, що навіть після згасання конфлікту "чорне золото" торгуватиметься в коридорі від 70 до 90 доларів за барель.
Нагадаємо, раніше іранські посадовці заявили про буцімто зміну тактики атак. У такий спосіб Тегеран намагався зірвати зусилля американської адміністрації зі здешевлення нафти, а також вплинути на результати виборів до Конгресу.
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