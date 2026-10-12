Що вплинуло на ціну "чорного золота"

У понеділок, 12 жовтня, світові ціни зросли на тлі нових атак на Саудівську Аравію. Вони переважили вплив заяв Дональда Трампа, який привітав відновлення експорту дизелю країни-агресорки та енергетичне перемир'я між Росією й Україною, повідомляє Reuters.

Тож ф'ючерси на еталонну марку Brent подорожчали на 1,24 долара, тобто на 1,2% – до 106,19 долара за барель.

Тоді як ф'ючерси на американську WTI подорожчали на 1,11 долара, тобто на 1,2% – до 92,96 долара за барель.

Ситуацію загострюють атаки підтримуваних Іраном хуситів на міжнародний аеропорт Ер-Ріяда, а також почастішання нападів на танкери в Ормузькій протоці. Це загрожує зірвати позитивну динаміку постачань сировини з регіону, яку спостерігали у вересні.

Б'ярне Шільдроп Аналітик сировинних ринків SEB Відчуття певної нормалізації експорту через Ормузьку протоку було зруйноване минулого тижня. Нові атаки хуситів лише погіршили ситуацію та сприяли зростанню цін. Дедалі частіше доведеться робити складний вибір, що саме захищати: нафтову інфраструктуру, військові об'єкти, королівські палаци, цивільні аеропорти чи щось інше…

До слова, у Goldman Sachs уже підвищили прогноз ціни нафти Brent на грудень до 90 доларів за барель, оцінивши премію за ризик у понад 20 доларів. Водночас середню вартість WTI, яка наразі суттєво дешевша через високі витрати на транспортування між США та Європою, очікують на рівні 81 долара за барель.

Нагадаємо, напередодні ринок похитнув іще один несподіваний чинник – ураган Ісаяс, через загрозу якого американці були вимушені подекуди навіть скоротити видобуток "чорного золота".