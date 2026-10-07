Скільки коштує "чорне золото"

Шторм, що формується в Мексиканській затоці, уже найближчими днями здатен перерости в перший атлантичний ураган 2026 року. За прогнозами американських метеорологів, під удар можуть потрапити об'єкти видобутку нафти й газу, пише Reuters.

Особливу увагу ринок приділяє морським районам, які лежать на шляху негоди. На них припадає близько 15% видобутку "чорного золота" у США, тож збої можуть швидко позначитися на пропозиції. Окрім того, під ризиком опинилися шість НПЗ у регіоні, де зосереджена майже половина переробних потужностей країни.

Головний аналітик KCM Trade Тім Вотерер назвав наближення стихії "небажаним ускладненням". Додаткової напругу створює скорочення нафтових резервів США, зафіксоване минулого тижня.

Тож ф'ючерси на еталонну марку Brent подорожчали на 81 цент, тобто 0,8% – до 101,39 долара за барель ;

; тоді як ф'ючерси на американську WTI подорожчали на 61 цент, тобто 0,7% – до 90,05 долара за барель.

Що відбувається на Близькому Сході

Ринок і надалі залишатиметься дуже чутливим до будь-яких перебоїв із постачаннями, адже ситуація на Близькому Сході досі не стабілізувалася. Щоправда, потоки поступово відновлюються: саудівський нафтопровід East – West уже працює на рівні 5,8 мільйона барелів на добу, а танкерами за останній тиждень із регіону щодня вивозили близько 12 мільйонів барелів сировини.

Утім, напруженість у регіоні зберігається. Хусити вкотре атакували аеропорти Саудівської Аравії на тлі наступу урядових сил Ємену, яких підтримує Ер-Ріяд. За прогнозом головного аналітика X Analysts Мукеша Сахдева, без відчутної деескалації ціни на нафту залишатимуться поблизу 100 доларів за барель.