Скільки коштує "чорне золото"
Шторм, що формується в Мексиканській затоці, уже найближчими днями здатен перерости в перший атлантичний ураган 2026 року. За прогнозами американських метеорологів, під удар можуть потрапити об'єкти видобутку нафти й газу, пише Reuters.
Особливу увагу ринок приділяє морським районам, які лежать на шляху негоди. На них припадає близько 15% видобутку "чорного золота" у США, тож збої можуть швидко позначитися на пропозиції. Окрім того, під ризиком опинилися шість НПЗ у регіоні, де зосереджена майже половина переробних потужностей країни.
Головний аналітик KCM Trade Тім Вотерер назвав наближення стихії "небажаним ускладненням". Додаткової напругу створює скорочення нафтових резервів США, зафіксоване минулого тижня.
- Тож ф'ючерси на еталонну марку Brent подорожчали на 81 цент, тобто 0,8% – до 101,39 долара за барель;
- тоді як ф'ючерси на американську WTI подорожчали на 61 цент, тобто 0,7% – до 90,05 долара за барель.
Що відбувається на Близькому Сході
Ринок і надалі залишатиметься дуже чутливим до будь-яких перебоїв із постачаннями, адже ситуація на Близькому Сході досі не стабілізувалася. Щоправда, потоки поступово відновлюються: саудівський нафтопровід East – West уже працює на рівні 5,8 мільйона барелів на добу, а танкерами за останній тиждень із регіону щодня вивозили близько 12 мільйонів барелів сировини.
Утім, напруженість у регіоні зберігається. Хусити вкотре атакували аеропорти Саудівської Аравії на тлі наступу урядових сил Ємену, яких підтримує Ер-Ріяд. За прогнозом головного аналітика X Analysts Мукеша Сахдева, без відчутної деескалації ціни на нафту залишатимуться поблизу 100 доларів за барель.