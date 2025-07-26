Від чого залежать ціни на нафту?

Ціна нафти є своєрідним індикатором глобальної стабільності, напрямку геополітики та страхів інвесторів. Одна випущена ракета або рішення ОПЕК здатне обвалити котирування або, навпаки, підняти їх, розповідає 24 Канал.

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Існує низка чинників, які більше чи менше впливають на вартість нафти у світі:

Рішення ОПЕК+

Цей нафтовий картель на чолі з Саудівською Аравією фактично контролює ситуацію на нафтовому ринку. Коли вони вирішують скоротити видобуток, ціни йдуть вгору, коли збільшують – падають. Останнім часом країни ОПЕК+ все частіше намагаються використати нафту як інструмент геополітичного впливу.

Геополітична напруга

Будь-яка ескалація в регіонах, які багаті на нафту, як от Близький Схід чи Перська затока, одразу змінює ситуацію на ринку. Наприклад, через атаки хуситів на танкери в Червоному морі трейдери змушені платити більше за ризик.

Світовий попит і економіка

Якщо економіка Європи, США чи Китаю на підйомі, то заводи споживають більше пального, що штовхає ціну на нафту вгору. Але коли починається рецесія, попит знижується, і це призводить до обвалу цін.

Курс долара

Нафту продають за долари, тому коли курс валюти змінюється, ціна бареля може впасти або зрости.

Санкції та логістика

Санкції порушують ланцюги постачання, що створює дефіцит чорного золота і підігріває ціни.

Важливо! Останнім часом на ціну нафти також впливають торгівельні війни Трампа, зокрема проти ЄС та Китаю. Через них знижується глобальний попит на нафту, бо торгові конфлікти сповільнюють економіки головних споживачів енергії. До того ж зростає невизначеність, а ринок нафти чутливий до ризиків.

Які ціни на нафту у липні?

Ціни на нафту у липні коливаються ледь не кожного дня. Станом на середу, 23 липня, вартість нафти зросла на азіатських торгах після того, як 3 дні поспіль знижувалася. Поштовхом до росту цін став прогрес в торгівельних переговорах США та Японії.

Ціна 1 бареля нафти 23 липня, за даними Trading Economics, склала:

Brent торгувалася на біржі по 68,80 долара за барель.

Ціна американської нафти WTI склала 65,48 долара за барель.

Спотова ціна на російську нафту марки Urals була на рівні 65,75 долара за барель.