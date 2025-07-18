Які змінились ціни на нафту?

Країни ЄС затвердили 18-й пакет санкцій проти Росії у відповідь на її вторгнення в Україну, включаючи зниження цінового порогу на російську нафту. Ринки відреагували збільшеннями цін, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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У п'ятницю, 18 липня, вартість нафти марки Brent перевищила 70 доларів за барель, а ціна нафти WTI – 68 доларів

Важливо! Новий ліміт на російську нафту буде динамічним та встановленим на 15 доларів нижче ринкової ціни. Наразі, це приблизно 47,6 долара за барель.

З початку повномасштабної війни у 2022 році ЄС ввів кілька пакетів санкцій, включаючи стелю ціни на нафту, мета якої – скоротити доходи Росії від експорту енергоресурсів, при цьому зберігши постачання на глобальний ринок, щоб уникнути різкого стрибка цін.

Що відбувається з цінами на нафту?

Ціни на нафту ростуть третій місяць поспіль продовжуючи тенденцію, що почалася в травні та червні.

За оцінками аналітиків Morgan Stanley і Goldman Sachs, попри збільшення світових запасів нафти, основний приріст припав на регіони, які не мають значного впливу на глобальне ціноутворення.

Дефіцит дизельного пального продовжує надавати підтримку цінам на сиру нафту. Сезон пікового попиту стартував впевнено, головне питання – наскільки стійким виявиться це зростання,

– зазначила аналітик Dadi Futures Хуан Ваньчже..

Ф'ючерси на нафту залишаються в стані беквордації, при якому ціни найближчих постачань вище довгострокових. Це говорить про напружену ситуацію на ринку: трейдерам доводиться платити більше за негайні постачання.