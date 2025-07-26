От чего зависят цены на нефть?
Цена нефти является своеобразным индикатором глобальной стабильности, направления геополитики и страхов инвесторов. Одна выпущенная ракета или решение ОПЕК способно обвалить котировки или, наоборот, поднять их, рассказывает 24 Канал.
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Существует ряд факторов, которые больше или меньше влияют на стоимость нефти в мире:
- Решение ОПЕК+
Этот нефтяной картель во главе с Саудовской Аравией фактически контролирует ситуацию на нефтяном рынке. Когда они решают сократить добычу, цены идут вверх, когда увеличивают – падают. В последнее время страны ОПЕК+ все чаще пытаются использовать нефть как инструмент геополитического влияния.
- Геополитическое напряжение
Любая эскалация в регионах, которые богаты нефтью, вроде Ближнего Востока или Персидского залива, сразу меняет ситуацию на рынке. Например, из-за атак хуситов на танкеры в Красном море трейдеры вынуждены платить больше за риск.
- Мировой спрос и экономика
Если экономика Европы, США или Китая на подъеме, то заводы потребляют больше топлива, что толкает цену на нефть вверх. Но когда начинается рецессия, спрос снижается, и это приводит к обвалу цен.
- Курс доллара
Нефть продают за доллары, поэтому когда курс валюты меняется, цена барреля может упасть или вырасти.
- Санкции и логистика
Санкции нарушают цепи поставок, что создает дефицит черного золота и подогревает цены.
Важно! В последнее время на цену нефти также влияют торговые войны Трампа, в частности против ЕС и Китая. Из-за них снижается глобальный спрос на нефть, потому что торговые конфликты замедляют экономики главных потребителей энергии. К тому же растет неопределенность, а рынок нефти чувствителен к рискам.
Какие цены на нефть в июле?
Цены на нефть в июле колеблются чуть ли не каждый день. По состоянию на среду, 23 июля, стоимость нефти выросла на азиатских торгах после того, как 3 дня подряд снижалась. Толчком к росту цен стал прогресс в торговых переговорах США и Японии.
- Цена 1 барреля нефти 23 июля, по данным Trading Economics, составила:
- Brent торговалась на бирже по 68,80 доллара за баррель.
- Цена американской нефти WTI составила 65,48 доллара за баррель.
- Спотовая цена на российскую нефть марки Urals была на уровне 65,75 доллара за баррель.
Что известно об ОПЕК+?
ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) – международная организация, в состав которой входят крупнейшие нефтедобывающие страны мира. Ее главная цель – координировать нефтяную политику, контролировать уровень добычи и стабилизировать цены на нефть на мировом рынке.