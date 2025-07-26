От чего зависят цены на нефть?

Цена нефти является своеобразным индикатором глобальной стабильности, направления геополитики и страхов инвесторов. Одна выпущенная ракета или решение ОПЕК способно обвалить котировки или, наоборот, поднять их, рассказывает 24 Канал.

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Существует ряд факторов, которые больше или меньше влияют на стоимость нефти в мире:

Решение ОПЕК+

Этот нефтяной картель во главе с Саудовской Аравией фактически контролирует ситуацию на нефтяном рынке. Когда они решают сократить добычу, цены идут вверх, когда увеличивают – падают. В последнее время страны ОПЕК+ все чаще пытаются использовать нефть как инструмент геополитического влияния.

Геополитическое напряжение

Любая эскалация в регионах, которые богаты нефтью, вроде Ближнего Востока или Персидского залива, сразу меняет ситуацию на рынке. Например, из-за атак хуситов на танкеры в Красном море трейдеры вынуждены платить больше за риск.

Мировой спрос и экономика

Если экономика Европы, США или Китая на подъеме, то заводы потребляют больше топлива, что толкает цену на нефть вверх. Но когда начинается рецессия, спрос снижается, и это приводит к обвалу цен.

Курс доллара

Нефть продают за доллары, поэтому когда курс валюты меняется, цена барреля может упасть или вырасти.

Санкции и логистика

Санкции нарушают цепи поставок, что создает дефицит черного золота и подогревает цены.

Важно! В последнее время на цену нефти также влияют торговые войны Трампа, в частности против ЕС и Китая. Из-за них снижается глобальный спрос на нефть, потому что торговые конфликты замедляют экономики главных потребителей энергии. К тому же растет неопределенность, а рынок нефти чувствителен к рискам.

Какие цены на нефть в июле?

Цены на нефть в июле колеблются чуть ли не каждый день. По состоянию на среду, 23 июля, стоимость нефти выросла на азиатских торгах после того, как 3 дня подряд снижалась. Толчком к росту цен стал прогресс в торговых переговорах США и Японии.

Цена 1 барреля нефти 23 июля, по данным Trading Economics, составила:

Brent торговалась на бирже по 68,80 доллара за баррель.

Цена американской нефти WTI составила 65,48 доллара за баррель.

Спотовая цена на российскую нефть марки Urals была на уровне 65,75 доллара за баррель.