Росія стала менше заробляти на нафті

За підрахунками Bloomberg, чисті бюджетні надходження від видобутку нафти в серпні становили 326,2 мільярда рублів, або орієнтовно 3,76 мільярда доларів. Це найнижчий показник із лютого та майже на 22% менше, аніж у серпні минулого року.

В останні місяці Москва отримувала вигоду від подорожчання нафти через війну з Іраном, яка водночас посилила попит в Азії на альтернативу постачанням із Перської затоки. Однак останні спроби завершити конфлікт на Близькому Сході вже тиснуть на вартість Urals – основного експортного сорту російської нафти.

Для порівняння: навесні її середня місячна ціна сягала майже 95 доларів за барель. Натомість серпневі надходження до російського бюджету розраховували вже за показника в трохи вище 59 доларів за барель, свідчать дані податкової служби країни-агресорки.



Падіння цін на російську нафту у 2026 році / Bloomberg

Водночас у серпневій статистиці є два важливі нюанси:

по-перше , порівняно з липнем нафтові доходи впали на понад 60%, однак попереднього місяця вони різко зросли через особливості сплати виробниками податку на прибуток;

, порівняно з липнем нафтові доходи впали на понад 60%, однак попереднього місяця вони різко зросли через особливості сплати виробниками податку на прибуток; по-друге, надходження зменшили значні виплати нафтопереробникам для підтримки внутрішніх постачань пального. Обсяг таких субсидій перевищив 2 мільярди доларів.

Нагадаємо, останніми місяцями російські НПЗ регулярно потерпають від українських атак. Через проблеми з внутрішнім постачанням пального Москва вже обмежила більшість експорту бензину й дизелю та навіть збільшила їх імпорт.

Щоправда, напередодні російський віцепрем'єр Олександр Новак запевняв, що нинішнє падіння видобутку нафти має лише тимчасовий характер. За його словами, показники знову почнуть зростати після відновлення повноцінної роботи НПЗ.