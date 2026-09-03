Скільки коштує нафта тепер

У четвер, 3 вересня, ціна "чорного золота" продовжила зростати вже четвертий день поспіль, пише Reuters.

Ф'ючерси на еталонну Brent подорожчали на 1,66 долара, тобто 1,7% – до 97,29 долара за барель ;

; тоді як ф'ючерси на американську WTI подорожчали на 2,03 долара, тобто 2,2% – до 93,04 долара за барель.

Зауважимо, що додаткову напругу створили заяви міністра оборони Ізраїлю Ісраеля Каца. Він пригрозив вивести з ладу військову та цивільну інфраструктуру Ірану, зокрема енергетичні об'єкти, у разі нових атак з боку Тегерана.

Водночас рух Ормузькою протокою залишається обмеженим. У середу через неї пройшли лише шість вантажних суден – проти 11 днем раніше. Окрім того, Іран розширив перелік кораблів, яким у разі спроби скористатися стратегічним маршрутом загрожують штрафи, конфіскація або ж навіть затримання.

Джованні Стауново Енергетичний аналітик UBS Ситуація на нафтовому ринку залишається напруженою, світові запаси нафти продовжують скорочуватися, що підштовхує ціни вгору. Додаткову підтримку котируванням могла забезпечити й напруженість на Близькому Сході.

До слова, власні стратегічні запаси нафти США нині перебувають поблизу 44-річного мінімуму. Дональд Трамп планує поповнити їх завдяки новій угоді з Венесуелою, однак виникла проблема: місцева сировина надто важка й містить забагато сірки для прямого зберігання в американському резерві.

Водночас сама домовленість передбачає вигідні для Вашингтона умови, адже він отримає гарантований доступ до частини видобутку нафти за собівартістю, а також першочергове право на придбання решти обсягів "чорного золота".