Як Росія реагує на обвал цін на нафту

Глава російського центрального банку Ельвіра Набіулліна заявила, що різкий обвал цін на нафту, який спровокували тарифи США, становить ризик для російської економіки. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Зверніть увагу НБУ оштрафував 6 банків в Україні на понад 60 мільйонів гривень

Набіулліна додала, що центральний банк уже аналізує наслідки падіння цін на нафту. Вона додала, що тарифні війни, як правило призводять до сповільнення світової торгівлі та глобальної економіки. Глава центробанку додала, що результатом тарифних воєн може бути навіть зниження попиту на російські енергоресурси.

До теми! Станом на понеділок, 7 березня, ціни на нафту Brent та WTI впали на 14% та 15% відповідно після запровадження тарифів 2 квітня на весь імпорт. Лише у понеділок ціни на нафту впали до мінумуму за 4 роки. Водночас російська нафта Urals обвалилася майже до 50 доларів за барель вперше за майже 2 роки.

Нагадаємо, що експерти з Goldman Sachs оприлюднили новий прогноз цін на нафту для різних сценаріїв. Зокрема, вони вважають, що ціна нафти Brent може впасти нижче 40 доларів за барель у разі розгортання естремального сценарію на ринку.