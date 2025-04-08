НБУ оштрафував 6 банків в Україні
У березні 2025 року НБУ оштрафував відразу 6 українських банків. Головна причина – це порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства, пише 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Найбільший штраф отримав банк колишенього президента України Петра Порошенка. Йдеться про АТ "Міжнародний інвестиційний банк". НБУ наклав на кредитора штраф у розмірі 20,5 мільйона гривень. Друге місце за розміром штрафу займає банк "Український капітал". Йдеться про штраф у розмірі 20 мільйонів гривень.
Нацбанк виявив такі порушення в обох банках:
- Неналежне виконання обов'язку щодо здійснення коректної перевірки клієнтів.
- Неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу.
Нагадаємо, що банки проводять ризик профіль кожного клієнта. Це пов'язано з тим, що робота банків пов'язана з різними ризиками, які стосуються фінансових операцій. Проводячи перевірку своїх клієнтів, банки намагаються знизити ризики для себе.
Штрафти інших банків:
- Банк "Південний" отримав штраф у розмірі 400 тисяч гривень за порушення вимог щодо здійснення валютного нагляду. Крім того, НБУ виявив, що кредитор неналежно виконував фінансовий моніторинг, що призвело до штрафу у розмірі 7,5 мільйона гривень.
- Націоналізований з 2023 року "Сенс Банк" оштрафували на 4,1 мільйона гривень. Регулятор заявив, що банк не виконував на необхідному рівні перевірку клієнтів. Нацбанк також виявив недоліки у роботі банку при застосуванні ризик-орієнтованого підходу.
- АТ АКБ "Львів" та "Правекс Банк" отримали штраф у розмірі понад 2 мільйони гривень та 5 мільйонів гривень відповідно через ті ж порушення, що й "Сенс Банк".