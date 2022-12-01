Останні зміни на ринку нафти
У четвер, 1 грудня, нафта Brent торгується за ціною на рівні 88,16 долара за барель, інформує MarketWatch. З початку сесії котирування подорожчали на 1,37%. Для порівняння з попередньою торговою сесією ціна нафтових котирувань виросла на 2,82 долара.
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Американська нафта, яка відома під маркою West Texas Intermediate, наразі коштують 82,39 долара за барель. З початку торгового дня сировина виросла в ціні на 2,28%, згідно з даними Finance!Yahoo. Порівняно з минулим торговим днем, вартість сировини виросла на 1,86 долара.
За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:
- Марка нафти Brent торгується на рівні 87,96 долара за барель (+2,53 долара);
- Барель американської нафти WTI торгується за ціною 82,17 долара за барель (+ 1,64 долара)
Що впливає на вартість нафти
Вартість нафти продовжує зростати через послаблення обмежень, які пов'язані з коронавірусом, у Китаї. Наразі йдеться про два найбільших міста країни. Це важливо для ринку, адже Піднебесна є одним із найбільших імпортерів сировини у світі, пише Reuters.
Другим фактором впливу, який підштовхнув ціни на нафту вгору, стало ослаблення долара США проти кошика з 6 інших валют на фоні заяв Федерального резерву про послаблення монетарної політики, яку використовували для вгамування рекордної інфляції в країні.
Прогнози експертів щодо цін на нафту
- Експерти Goldman Sachs очікують, що вартість нафти марки Brent може зрости до 130 доларів за барель до кінця 2022 року. Підкреслюють, що на ринку фіксують дефіцит, навіть попри сповільнення економічного зростання, тож це тягне ціни вгору.
- Якщо сценарій з рецесією стане реальністю, то прогнозують, що нафта може обвалитися аж до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів у 2023 році. Адже це безпосередньо вплине на попит, згідно зі звітом Citigroup.