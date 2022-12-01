Последние изменения на рынке нефти
В четверг, 1 декабря, нефть Brent торгуется по цене на уровне 88,16 доллара за баррель, передает MarketWatch. С начала сессии котировки подорожали на 1,37%. Для сравнения с предыдущей торговой сессией, цена нефтяных котировок выросла на 2,82 доллара.
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Американская нефть, известная под маркой West Texas Intermediate, сейчас стоит 82,39 доллара за баррель. С начала торгового дня сырье выросло в цене на 2,28%, согласно данным Finance! Yahoo. По сравнению с прошлым торговым днем стоимость сырья добавила 1,86 доллара.
По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- Марка нефти Brent торгуется на уровне 87,96 доллара за баррель (+2,53 доллара);
- Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 82,17 доллара за баррель (+1,64 доллара)
Что влияет на стоимость нефти
Стоимость нефти продолжает расти из-за ослабления ограничений, связанных с коронавирусом, в Китае. Речь идет о двух крупнейших городах страны. Это важно для рынка, ведь Поднебесная является одним из самых крупных импортеров сырья в мире, пишет Reuters.
Вторым фактором влияния, подтолкнувшим цены на нефть вверх, стало ослабление доллара США против корзины из 6 других валют на фоне заявлений Федерального резерва об ослаблении монетарной политики, которую использовали для утоления рекордной инфляции в стране.
Прогнозы экспертов по ценам на нефть
- Эксперты Goldman Sachs ожидают, что стоимость нефти марки Brent может возрасти до 130 долларов за баррель до конца 2022 года. Подчеркивают, что на рынке фиксируют дефицит, даже несмотря на замедление экономического роста, поэтому это тянет цены вверх.
- Если сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос, согласно отчету Citigroup.