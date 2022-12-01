Последние изменения на рынке нефти

В четверг, 1 декабря, нефть Brent торгуется по цене на уровне 88,16 доллара за баррель, передает MarketWatch. С начала сессии котировки подорожали на 1,37%. Для сравнения с предыдущей торговой сессией, цена нефтяных котировок выросла на 2,82 доллара.

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Американская нефть, известная под маркой West Texas Intermediate, сейчас стоит 82,39 доллара за баррель. С начала торгового дня сырье выросло в цене на 2,28%, согласно данным Finance! Yahoo. По сравнению с прошлым торговым днем стоимость сырья добавила 1,86 доллара.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 87,96 доллара за баррель (+2,53 доллара);

за баррель (+2,53 доллара); Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 82,17 доллара за баррель (+1,64 доллара)

Что влияет на стоимость нефти

Стоимость нефти продолжает расти из-за ослабления ограничений, связанных с коронавирусом, в Китае. Речь идет о двух крупнейших городах страны. Это важно для рынка, ведь Поднебесная является одним из самых крупных импортеров сырья в мире, пишет Reuters.

Вторым фактором влияния, подтолкнувшим цены на нефть вверх, стало ослабление доллара США против корзины из 6 других валют на фоне заявлений Федерального резерва об ослаблении монетарной политики, которую использовали для утоления рекордной инфляции в стране.

Прогнозы экспертов по ценам на нефть