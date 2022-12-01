Котирування Індексу долара США продовжує втрачати позиції на ринку. Наприклад, долар оновив мінімум проти японської єни за 3 місяці.

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Це реакція ринку на заяву очільника американського центробанку про пом'якшення монетарної політики може статися вже у грудні. За його словами, сповільнення темпів підняття ставки допоможе збалансувати ризики, пише Reuters.

Динаміка долара США на ринку

Під час торгів у четвер, 1 грудня 2022 року, котирування Індексу долара США коливаються на рівні 105,47, повідомляє Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник втратив 0,45%. Крайні позиції для Індексу долара за рік:

Максимально цей показник у річному розрахунку досягав позначки на рівні 114,78 ;

; Натомість мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 94,63, згідно з даними CNBC.

Додамо, що у листопаді 2022 року стався найбільший дводенне падіння Індексу долара США за майже 14 років. Крім того, в останній день місяця американський долар зафіксував наймасштабніший місячний обвал за 12 років.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

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