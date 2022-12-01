Останні зміни на ринку нафти

У середу, 30 листопада, нафта Brent закінчує торги з ціною на рівні 85,34 долара, згідно з даними Finance!Yahoo. З початку сесії котирування подорожчали на 2,78%.

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Американська нафта, яка відома під маркою West Texas Intermediate, наразі коштують 80,53 долара за барель. З початку торгового дня сировина виросла в ціні на 2,98%.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 85,43 долара за барель;

за барель; Барель американської нафти WTI торгується за ціною 80,53 долара за барель.

Ключові фактори впливу на ринку нафти

Ціни на нафту зросли завдяки трьом основним факторам. Йдеться про нові сигнали щодо скорочення обсягів пропозиції, послаблення долара США та оптимізм щодо відновлення попиту у Китаї, пише Reuters.

Прогнози експертів щодо цін на нафту