Йдеться про падіння долара США у листопаді на 4,3%. Це найгірший показник за місяць з 2010 року.

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Різкий обвал долара США

Натомість Індекс долара США, який демонструє його співвідношення до кошика з 6 інших валют, під час сьогоднішніх торгів втратив 0,35% та впав до 106,45. Тоді як вночі максимум був зафіксований на рівні 106,90.

Інвестори також більше очікують, що американський центробанк надалі буде проводити менш агресивну монетарну політику, оскільки вони вважають, що інфляція у країні пройшла піковий період.

До теми! У жовтні 2022 року інфляція у США склала 7,7% у річному розрахунку, згідно з даними Бюро статисти праці. Рекордну інфляцію у країні зафіксували на рівні 9,1% річних, що було вперше за понад 40 років.

Ще одним аспектом також є прогнози щодо початку потенційної рецесії у наступному році. Очікування інвесторів стосовно майбутнього кроку Федерального резерву розділилися таким чином: