Последние изменения на рынке нефти

В среду, 30 ноября, нефть Brent заканчивает торги с ценой на уровне 85,34 доллара, согласно данным Finance! Yahoo. С начала сессии котировки подорожали на 2,78%.

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Американская нефть, известная под маркой West Texas Intermediate, сейчас стоит 80,53 доллара за баррель. С начала торгового дня сырье выросло в цене на 2,98%.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 85,43 доллара за баррель;

за баррель; Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 80,53 доллара за баррель.

Ключевые факторы влияния на рынке нефти

Цены на нефть выросли благодаря трем основным факторам. Речь идет о новых сигналах по сокращению объемов предложения, ослаблению доллара США и оптимизму по восстановлению спроса в Китае, пишет Reuters.

Прогнозы экспертов по ценам на нефть