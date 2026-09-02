Скільки коштує нафта тепер

Трейдери дедалі більше побоюються перебоїв із постачанням, тоді як новий обмін ударами послабив сподівання на швидке зниження напруги на Близькому Сході. Уранці середи, 2 вересня, ціна "чорного золота" продовжила стрімко зростати, пише Reuters.

Ф'ючерси на еталонну Brent подорожчали на 1,03 долара, тобто 1,1% – до 95,68 долара за барель ;

; тоді як ф'ючерси на американську WTI подорожчали на 61 цент, тобто 0,7% – до 90,83 долара за барель.

Корпус вартових ісламської революції попередив, що американські атаки призведуть до ще більших обмежень руху Ормузькою протокою, яку Іран фактично закрив для комерційного судноплавства.

Пріянка Сачдева Керівниця відділу ринкової аналітики Phillip Nova Доки не з'являться чіткі докази того, що переговори можуть привести до довгострокового врегулювання конфлікту, а нормальне постачання нафти через Ормузьку протоку відновлюється, премія за ризик на ринку нафти, ймовірно, залишатиметься високою.

Нагадаємо, у вівторок, 1 вересня, обидва сорти подорожчали на понад 4 долари за барель: для Brent це стало найбільшим одноденним зростанням ціни із 24 липня, а для WTI – з 23 липня.

До слова, на тлі конфлікту запаси сирої нафти у США продовжують скорочуватися – лише за останній тиждень вони зменшилися на 2,6 мільйона барелів. Одним із потенційних джерел додаткових енергоресурсів може стати Венесуела, доступ до величезних ресурсів якої Вашингтон активно розширює завдяки новій угоді.