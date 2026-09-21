Скільки коштує нафта зараз

Станом на ранок понеділка, 21 вересня, котирування дещо змінилися після незначного падіння ціни у п'ятницю, пише Reuters.

Ф'ючерси на еталонну Brent продовжили дешевшати, скинувши ще 1,78 долара, тобто 1,71% – до 102,09 долара за барель ;

; тоді як ф'ючерси на американську WTI подешевшали на 1,97 долара, тобто 1,96% – до 98,33 долара за барель.

Річ у тім, що попри обмін новими погрозами між США та Іраном, Дональд Трамп заявив про готовність зустрітися з іранським президентом Масудом Пезешкіаном. Очікується, що цього тижня той прибуде до Нью-Йорка для участі в Генеральній Асамблеї ООН.

Тім Вотерер Головний ринковий аналітик KCM Trade Здається, ціни на нафту поступово втрачають частину премії за ризик на тлі сподівань, що вже незабаром може з'явитися дипломатичний шлях до деескалації війни між США та Іраном. Чи справдяться ці очікування, чи ні – це інше питання. Час покаже…

Напередодні Іран навіть нібито передав посередникам свої умови для відновлення переговорів, спрямованих на завершення війни.

Що відбувається в Саудівській Аравії

Водночас учасники ринку стежать за частковим відновленням нафтових постачань із Саудівської Аравії, попри продовження атак хуситів. Після ударів по трубопроводу East-West державна компанія Saudi Aramco збільшила експорт через Ормузьку протоку, частково призупинивши відвантаження через порт Янбу.

На тлі обстрілів королівство також звернулося по допомогу до Китаю, який закликав Іран вплинути на єменське угруповання.

Цікаво! За даними аналітиків JPMorgan, обсяги транспортування саудівської нафти через Ормузьку протоку зросли в середньому до 2,9 мільйона барелів на добу проти 700 тисяч у серпні.

Нагадаємо, нафтопровід East-West, побудований на початку 1980-х років, з'єднує родовища Саудівської Аравії з портом Янбу на узбережжі Червоного моря, дозволяючи експортувати сировину в обхід Ормузької протоки. Раніше країна розглядала можливість збільшення його пропускної спроможності, що могло б відкрити альтернативний маршрут і для сусідів, як-от Кувейту, Бахрейну й Катару.