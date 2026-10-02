Що відбувається з цінами зараз

Уже в п'ятницю, 2 жовтня, після останніх новин з Європи, нафтові котирування впали на понад 3 долари, пише Reuters.

Зокрема, ф'ючерси на еталонну марку Brent подешевшали на 3,06 долара, тобто 3% – до 99,25 долара за барель ;

; тоді як ф'ючерси на американську WTI подешевшали на 3,95 долара, тобто 4,25% – до 88,92 долара за барель ;

; натомість ф'ючерси на газойль (орієнтир для цін на дизель) впали на 4,3% – до 1 386,75 долара за метричну тонну.

Оле Гансен Керівник стратегії сировинних ринків Saxo Bank Увесь енергетичний комплекс дешевшає, причому найбільше – газойль і дизель ULSD, оскільки країни ЄС обговорюють вивільнення запасів пального та сирої нафти, щоб послабити гострий дефіцит на ринку й допомогти уникнути можливої заборони США на експорт.

До слова, наприкінці тижня блок справді обговорив французьку пропозицію додатково вивільнити запаси дизелю у відповідь на тиск Трампа, повідомило джерело, знайоме з деталями телефонної розмови. Йдеться про 50 мільйонів барелів пального європейських резервів, а також ще стільки ж сирої нафти, які могли б надати країни-члени Міжнародного енергетичного агентства.

Отже, головна напруга на енергетичному ринку зараз пов'язана вже не стільки з доступністю "чорного золота", скільки з дефіцитом нафтопродуктів. Нагадаємо, що постачання з Близького Сходу поступово відновлюються, тоді як переробні потужності та випуск пального в цьому регіоні та Росії залишаються обмеженими.