Нафта дешевшає на тлі прогресу в мирних переговорах США та Ірану

У понеділок, 22 червня, іранські перемовники заявили про прогрес у переговорах зі США. Це послабило занепокоєння інвесторів щодо можливого зриву дипломатичного процесу та подальшої ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Як змінилася ціна нафти

Додатковий оптимізм ринкам додала заява представників Катару та Пакистану, які повідомили про прогрес у переговорах та підготовці "дорожньої карти" для досягнення остаточної угоди впродовж 60 днів. Деталі передає Reuters.

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На цьому тлі ф'ючерси на нафту Brent втратили 1,9% і опустилися до 79,01 долара за барель, що значно нижче за травневий пік у 126,41 долара за барель. Водночас американська WTI подешевшала на 0,7% – до 75,29 долара за барель.

До слова, новини з Близького Сходу вплинули не лише на нафту. Ціна золота зросла на 0,4% – до 4 178 доларів за унцію. Водночас фондові ринки також відреагували переважно зростанням, зокрема азійські індекси впевнено пішли вгору, а на європейських та американських майданчиках спостерігали помірні коливання.

Нагадаємо, ще донедавна перспективи перемир'я в регіоні залишалися під питанням, адже Дональд Трамп погрожував Ірану новими ударами, тоді як сторони лише розпочинали перші контакти в межах тимчасової угоди.

Додаткову напругу створила й заява Тегерана про повторне закриття Ормузької протоки – одного з найважливіших маршрутів для світових постачань нафти. Хоча це не завадило повністю завантаженим танкерам пройти цим морським шляхом.