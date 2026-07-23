Російська нафта знову в пріоритеті: хто і чому збільшив обсяги закупівель

Війна на Близькому Сході продовжує впливати не лише на ціну "чорного золота", а й на світові маршрути постачання сировини. Нові атаки та блокування судноплавства знову скоротили потоки через Ормузьку протоку, тоді як єменські хусити погрожують перекрити експорт саудівської нафти через Червоне море.

Яку альтернативу знайшли китайці

На тлі перебоїв китайські НПЗ активніше закуповують російську нафту та навіть відновили переговори щодо імпорту з Ірану. Деталі з посиланням на джерела повідомляє Reuters у четвер, 23 липня.

Зокрема, два найбільші китайські нафтопереробники могли викупити в країни-агресорки більшість вересневих партій марки ESPO Blend, які відвантажують із тихоокеанського порту Козьміно.

Водночас цю нафту нібито продають майже без звичного дисконту: якщо для серпневих постачань її вартість була приблизно на 4 долари за барель нижчою відносно ф'ючерсів на Brent на біржі ICE, то для нових партій різниця скоротилася до 1 – 3 доларів. До того ж ціни підтримує попит з боку ще одного великого покупця – Індії.

З огляду на невизначеність на Близькому Сході, нафта сорту ESPO є більш надійним вибором, а також дешевшою,

– пояснив журналістам один із трейдерів.

Окрім того, китайці зацікавилися підсанкційною іранською сировиною. За даними джерел, відповідні переговори вже ведуть так звані "чайники" – незалежні НПЗ із провінції Шаньдун.

Цього тижня важкий сорт Pars їм пропонували із дисконтом близько 8 доларів за барель щодо котирувань еталонної марки Brent, тоді як знижка на сорт Iran Light зросла до 3 – 4 доларів.

Нагадаємо, термінал у Козьміно обслуговує російський експорт не лише до Китаю. Раніше майже 770 тисяч барелів із цього тихоокеанського порту доставили до Індонезії, президент якої навіть особисто відвідав Москву для укладання угоди.