Останні зміни на ринку нафти

Під час торгів у вівторок, 6 грудня, нафта Brent торгувалася на ринку за ціною на рівні 79,74 долара за барель. З початку сесії котирування подешевшала на 3,56%. Порівняно з попередньою торговою сесією ціна нафтових котирувань впала на 3,31 долара.

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Американська нафта, яка відома під маркою West Texas Intermediate, завершила торги з позначкою 74,45 долара за барель. З початку торгового дня сировина впала в ціні на 3,22%, згідно з даними Finance!Yahoo. Порівняно з минулим торговим днем, вартість сировини подешевшала на 2,93 долара.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 79,72 долара за барель (- 3,31 долара);

за барель (- 3,31 долара); Барель американської нафти WTI торгується за ціною 74,47 долара за барель (- 2,88 долара)

Що впливає на вартість нафти

У вівторок ціни на відомі марки нафти впали до своїх мінімумів за поточний рік. Вартість американської нафти обвалилася до найнижчого рівня за останні майже 12 місяців.

Аналогічну динаміку продемонстрували барелі сировини під маркою Brent, завершивши торговий день з ціною нижче 80 доларів. Такий показник зафіксували вдруге від початку 2022 року. Це реакція інвесторів на волатильність ринку в умовах невизначеної економічної ситуації, пише Reuters.

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