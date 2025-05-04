Ціни на нафту різко обвалилися

Ціни на нафту зафіксували значний обвал на ринку. Протягом тижня ринок реагував на новини з США, Саудівської Аравії та Китаю.

Як змінилися ціни на нафту за тиждень

Ціни на нафту зафіксували суттєвий спад за тиждень, який тривав з 28 квітня до 2 травня 2025 року. Еталонні бренди нафти впали в ціні напередодні зустрічі ОПЕК+, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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За тиждень ціни нафти Brent впала на понад 8%. Торги у п'ятницю, 2 травня, сорт нафти завершив з ціною на рівні 61,29 долара за барель. Тоді як нафта WTI за тиждень втратила в ціні 7,7%. Під час торгів у п'ятницю американська нафта торгувалася на рівні 58,29 долара за барель.

У п'ятницю головним фактором впливу на ринку нафти були очікування трейдерів щодо зустрічі ОПЕК+, де ухвалювали рішення щодо видобутку. Протягом тижня на ринок нафти впливали такі чинники:

Можливі торгові переговори між США та Китаєм.

Плани Саудівської Аравії щодо збільшення видобутку нафти.

Побоювання щодо попиту на нафту в світі.

Світова торгова війна.

Важливо! Ціни на нафту зафіксували найбільший спад за тиждень з кінця березня.