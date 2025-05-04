Що буде з цінами на нафту, якщо США та Китай припинять торгову війну

Президент США Дональд Трамп впроваджує митну політику, яка спровокувала масштабну торгову війну. Найбільші мита Вашингтон ввів на товари з Китаю, який є ключовим конкурентом США у світі. Це впливає на фінансові ринки, зокрема й на ринок нафти.

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Нагадаємо, що за перші 100 днів Трампа на посаді еталонні бренди нафти впали в ціні на понад 20%. Й торгова війна – це одна з причин. Економіст Олег Гетман у розмові з 24 Каналом розповів, чого варто очікувати, якщо Китай та США припинять торгову війну.

За його словами, якщо найбільші економіки світу зможуть узгодити питання щодо торгівлі, то варто очікувати відновлення світової економіки та торгівлі. Це сприятиме зростання цін на нафту. Експерт додав, що за такого сценарію, складно передбачити до якого рівня можуть зрости ціни на нафту.

Водночас Олег Гетман додав, що сценарій припинення торгової війни між США та Китаєм малоймовірний. Мовляв, США – це головний антагоніст Китаю.