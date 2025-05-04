Как изменились цены на нефть за неделю

Цены на нефть зафиксировали существенный спад за неделю, которая длилась с 28 апреля по 2 мая 2025 года. Эталонные бренды нефти упали в цене накануне встречи ОПЕК+, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Обратите внимание Что будет с ценами на нефть, если США и Китай прекратят торговую войну



За неделю цены нефти Brent упала более чем на 8%. Торги в пятницу, 2 мая, сорт нефти завершил с ценой на уровне 61,29 доллара за баррель. Тогда как нефть WTI за неделю потеряла в цене 7,7%. Во время торгов в пятницу американская нефть торговалась на уровне 58,29 доллара за баррель.

В пятницу главным фактором влияния на рынке нефти были ожидания трейдеров по встрече ОПЕК+, где принимали решение по добыче. В течение недели на рынок нефти влияли следующие факторы:

Возможные торговые переговоры между США и Китаем.

Планы Саудовской Аравии по увеличению добычи нефти в Китае.

Опасения относительно спроса на нефть в мире.

Мировая торговая война.

Важно! Цены на нефть зафиксировали наибольший спад за неделю с конца марта.