Світові ціни на нафту сьогодні

У четвер, 1 травня 2025 року, еталонні бренди нафти повернулися до зростання. Попередній торговий день нафта завершила із суттєвим спадом. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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У середу ціни на нафту впали на тлі новин про можливе збільшення видобутку в Саудівській Аравії, яка входить до ОПЕК та першої десятки країн за найбільшими запасами нафти у світі. Також ринок відреагував спадом через ознаки, що свідчать про скорочення економіки США.

Зверніть увагу! Ціни на нафту за минулий тиждень суттєво впали. На ринок впливали тарифні війни між США та Китаєм, критика Дональда Трампа щодо центрального банку США та його очільника, плани ОПЕК+ стосовно видобутку.

Скільки коштує 1 барель нафти

Ціна нафти Brent зросла на 7 центів або на 0,1%. Сорт нафти торгується на рівні 61,13 долара за барель. Сировина West Texas Intermediate подорожчала всього на 1 цент або на 0,02%. Вартість американської нафти зросла до 58,22 долара за барель. Варто додати, що торги днем раніше нафта WTI завершила, впавши в ціні до найнижчого рівня з березня 2021 року.

За даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: