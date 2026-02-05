Чи дійсно нафта може сягнути 100 доларів за барель через удар США по Ірану
- Імовірний удар США по Ірану може незначно вплинути на ціни на нафту, за словами експерта Геннадія Рябцева.
- Експерт Іван Ус вважає, що ціна нафти може зрости до 80 доларів за барель, якщо Іран відповість на атаку США.
Імовірність удару США по Ірану зменшилась. Проте вона досі залишається високою. Якщо це відбудеться, ціни на нафту можуть відчутно зрости.
Як на нафтовий ринок вплине удар США по Ірану?
У коментарі 24 Каналу експерт Геннадій Рябцев вказав, що імовірний удар США по Ірану суттєво не вплине на ціни на нафту.
Звичайно, що ймовірність того, що певне зростання вартості все ж відбудеться, але це не про зростання до 100 доларів за барель чи 140 доларів за барель.
Своєю чергою, експерт Іван Ус у коментарі 24 Каналу вказав, що ціна нафту зросте лише, якщо Іран відповість на бомбардування США і вдарить по країнах Перської затоки. Як каже Ус, в такому випадку ціна нафти сягне – 80 доларів за барель. Проте, є і інший сценарій.
Якщо ж ескалації не буде, то світові ціни на нафту продовжать падати. Крім того, повертається венесуельська нафта на ринок. Наразі невідомо коли і як, але в США все частіше лунають заявив про це. Зокрема остання репліка Трампа щодо переходу Індії на венесуельську нафту.
Ус також додає, що в здорожчанні нафти сильно зацікавлена Росія. Адже тоді у неї зростуть прибутки.
Ціна російської марки Urals не буде такою ж значною, як Brent, бо все ж російська марка – це приблизно 9 доларів дисконту до еталонної марки Brent. Але ціна таки зросте,
– каже Ус.
Що ще важливо знати про нафту зараз?
США активно розвивають нафтовий сектор Венесуели. На думку експертів, за приблизно 1,5 роки відновиться видобуток на венесуельській території. Ц сприятиме тому, що з'явиться більша пропозиція.
В Росії зростають проблеми у нафтовій промисловості. Адже країни почали відмовлятися від нафти з Росії. Зокрема, Індія. Цьому сприяють санкції США.