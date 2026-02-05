Чи дійсно нафта може сягнути 100 доларів за барель через удар США по Ірану

Імовірність удару США по Ірану зменшилась. Проте вона досі залишається високою. Якщо це відбудеться, ціни на нафту можуть відчутно зрости.

Як на нафтовий ринок вплине удар США по Ірану?

У коментарі 24 Каналу експерт Геннадій Рябцев вказав, що імовірний удар США по Ірану суттєво не вплине на ціни на нафту.

Геннадій Рябцев Кандидат технічних наук, директор спеціальних проєктів у Науково-технічному центрі "Психея" Звичайно, що ймовірність того, що певне зростання вартості все ж відбудеться, але це не про зростання до 100 доларів за барель чи 140 доларів за барель.

Своєю чергою, експерт Іван Ус у коментарі 24 Каналу вказав, що ціна нафту зросте лише, якщо Іран відповість на бомбардування США і вдарить по країнах Перської затоки. Як каже Ус, в такому випадку ціна нафти сягне – 80 доларів за барель. Проте, є і інший сценарій.

Іван Ус Головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Якщо ж ескалації не буде, то світові ціни на нафту продовжать падати. Крім того, повертається венесуельська нафта на ринок. Наразі невідомо коли і як, але в США все частіше лунають заявив про це. Зокрема остання репліка Трампа щодо переходу Індії на венесуельську нафту.

Ус також додає, що в здорожчанні нафти сильно зацікавлена Росія. Адже тоді у неї зростуть прибутки.

Ціна російської марки Urals не буде такою ж значною, як Brent, бо все ж російська марка – це приблизно 9 доларів дисконту до еталонної марки Brent. Але ціна таки зросте,

– каже Ус.

Що ще важливо знати про нафту зараз?