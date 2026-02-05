Чому Росія дає Китаю дисконт на нафту?

Росія намагається компенсувати можливі втрати, які виникнуть внаслідок скорочення закупівель з боку Індії, повідомляє Reuters.

Аналітики JPMorgan заявили, що, за їхнім базовим сценарієм, після укладення торговельної угоди Індія імпортуватиме російську нафту в обсязі від 800 000 до 1 мільйона барелів на день, або 17 – 21% від загального обсягу імпорту сирої нафти,

– вказує видання.

Як показує статистика, пік закупівель російської нафти з Індії припав на червень 2025 року. Тоді обсяги складали – 2 мільйони барелів на день, повідомляє Reuters

Потрібно розуміти, що, якщо Індія припинить закупівлі, саме Китай буде єдиним великим клієнтом Росії. Наразі китайські покупці уже отримують вигоду від знижок на російську нафту. Деякі з них навіть скоротили обсяги закупівель в Ірані, аби отримати дешевшу сировину з Росії.

Цікаво! Знижки на російську нафту марки Urals, яка експортується з країн Балтії – сягають приблизно 12 доларів за барель. І можуть збільшитись ще більше.

Трейдери та аналітики кажуть, що Китай, ймовірно, досяг ліміту імпорту російської сирої нафти, якщо державні НПЗ продовжуватимуть простоювати. Імпорт російської морської сирої нафти до Китаю зріс до рекордних 1,7 мільйона барелів на день у січні, оскільки Індія скоротила імпорт до 1,1 мільйона барелів на день,

– вказує видання.

Чому Індія скорочує закупівлі російської нафти?