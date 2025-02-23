Де найбільші запаси нафти у світі

Найбільше нафти у світі з 2018 року видобуває перша економіка світу – США. Проте американці не можуть похвалитися найбільшими запасами нафти. Цей статус належить одній із найвідоміших країн Латинської Америки – Венесуелі. Про це пише 24 Канал з посиланням на OilPrice.

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Запаси нафти у Венесуелі оцінюють в понад 300 мільярдів барелів нафти. Проте країна не має можливостей, аби на повну використовувати цей ресурс. Венесуелі заважають такі фактори:

Санкції США.

Системі економічні кризи.

Корупція.

Політична нестабільність.

Зверніть увагу! У 2024 році експорт нафти з Венесуели зріс на понад 10%, за даними Reuters. Ба більше, цей показник зростає другий рік поспіль, забезпечуючи основу для економічного зростання країни.

Позмагатися з Венесуелою за запасами нафти можуть такі країни:

Саудівська Аравія – 267 мільярдів барелів нафти;

Іран – 208,6 мільярда барелів нафти;

Канада – 171 мільярд барелів нафти;

Ірак – 145 мільярдів барелів нафти.

Також до найбагатших країн за запасами нафти відносять Канаду, ОАЕ, Росію, Кувейт, Лівія та США. З першої десятки країн з найбільшими запасами сировини відразу кілька входять до потужного нафтового картелю – ОПЕК, або його розширеної версії – ОПЕК+. Членами ОПЕК є Саудівська Аравія, Лівія, Іран, Ірак, ОАЕ, Кувейт та Венесуела, тоді як Росія входить до ОПЕК+.